Elementos del Ejército detuvieron en el municipio de Manuel Ojinaga, Chihuahua a Epifanio “N”, alias el “Pepa”, considerado operador regional de un grupo delictivo, responsable de la producción y trasiego de drogas.

Así como del tráfico de migrantes de México hacia Estados Unidos, y cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición por delitos de narcotráfico, también fue arrestado su hijo Alejandro “N”,

En redes sociales, el Gabinete de Seguridad señaló que los uniformados aseguraron un inmueble, cinco armas de fuego, 16 cargadores, 400 cartuchos y dos vehículos.

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En esta acción también participaron elementos de la Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR)

El Gabinete de Seguridad resaltó que la coordinación, el intercambio de información y el uso de inteligencia permiten detener a objetivos relevantes y reducir la capacidad operativa de las organizaciones criminales.

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Derivado del intercambio de información con autoridades de Estados Unidos y de trabajos de inteligencia militar de @Defensamx1, personal del Ejército y de la @GN_MEXICO_, en coordinación con @SSPCMexico y @FGRMexico, realizó un operativo en el municipio de Manuel Ojinaga,… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 9, 2026

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