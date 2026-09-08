Culiacán, Sin.-En una nueva escalada de violencia en diversos sectores de Culiacán se reportaron detonaciones de armas de fuego, despojo de vehículos y viviendas atacadas a balazos y vandalizadas, sin que se tenga notificaciones de personas heridas o muertas, en esta serie de eventos

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado pidió a la población atender las indicaciones de los cuerpos de seguridad y fuerzas federales desplegados en diversos puntos de la ciudad, sobre todo en la avenida Patria y México 68, la colonia Chapultepec y la colonia Diaz Ordaz.

En la colonia Chapultepec, un vehículo fue incendiado y en la colonia Diaz Ordaz, se registraron dos hechos diferentes; en uno de ellos, un conductor fue despojado de su vehículo por delincuentes que le dispararon para amedrentarlo y una vivienda fue blanco de disparos en su fachada, puertas y ventanas.

Un conductor fue despojado de su vehículo por delincuentes que le dispararon para amedrentarlo. Foto: Cortesía

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Sobre la calle Ébano, en la colonia Rafael Buelna, una residencia de dos pisos fue blanco de disparos de armas automáticas, los atacantes le prendieron fuego a un vehículo que se encontraba en la cochera, por lo que provocaron un incendio en el inmueble.

En esta misma colonia, pero sobre la avenida México 68, personas armadas que viajaban en un vehículo Toyota derribaron el portón de otra casa de dos pisos, a la cual le dispararon en repetidas ocasiones con armas automáticas.

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La misma acción se repitió en una de las calles de la colonia residencial Chapultepec, donde varias personas armadas, intentaron tumbar el portón principal con un vehículo en reserva, al no lograr su propósito, estos incendiaron el vehículo y dispararon contra la fachada del inmueble.

Personas armadas, intentaron tumbar el portón principal con un vehículo en reserva. Foto: Cortesía

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En otra de las zonas residenciales de Colinas de San Miguel, varias personas armadas impactaron con un vehículo en movimiento el portón principal de una residencia y le prendieron fuego, por lo que las llamas se propagaron en el inmueble, sin que hubiera personas lesionadas.

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Ante esta cadena de actos de violencia que se han presentado en la capital del estado, las autoridades de seguridad desplegaron varios operativos en diversos puntos de la capital del estado para inhibir estos ataques a residencias.

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cdm