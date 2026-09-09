La madre de la presidenta Claudia Sheinbaum, Annie Pardo Cemo, asistió al Senado de la República para el evento de iluminación del recinto en el marco del Día Mundial de la Fibrosis Pulmonar Idiopática.

La doctora y científica es Annie Pardo Cemo es una bióloga y parte del Sistema Nacional de Investigadores y en 2023 recibió el Premio Nacional de Ciencias.

Fue invitada por senadores de Morena para asistir a este evento que busca concientizar sobre la importancia de esta enfermedad.

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Se destacó en el evento que la fibrosis pulmonar idiopática (FPI) es una enfermedad crónica y grave que causa la cicatrización y el endurecimiento progresivo del tejido pulmonar, lo que dificulta la respiración.

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