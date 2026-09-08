El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, recibió el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2027, junto con tres iniciativas de ley, propuestas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Se trata de una iniciativa con el fin de modificar diferentes disposiciones de la Ley Aduanera; y otras dos para expedir la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, y la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.

El diputado del PVEM afirmó que las y los diputados revisarán el Paquete Económico, cuidando que responda y favorezca, ante todo, a los sectores más desprotegidos del país.

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“La división de Poderes y la pluralidad política son parte fundamental del trabajo de esta Cámara, de las y los diputados de todos los grupos parlamentarios. Cumpliremos en este ejercicio con altura de miras, anteponiendo siempre el desarrollo y el bienestar de México”, dijo.

La reforma a la Ley Aduanera plantea modificar el marco normativo con la finalidad de modernizar las operaciones de comercio exterior.

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Mientras que el proyecto de Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral busca homologar y fortalecer los sistemas de catastro y registros públicos a nivel nacional.

Finalmente, la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos propone un marco jurídico para incentivar y regular las transacciones y el pago electrónico en el país.

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