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El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, integrado por 195 estaciones y 226 kilómetros en servicio, a través de las cuales se realizan 4.5 millones de viajes diarios en promedio, informó que su red bajó en un 56% los robos con violencia en lo que va de 2026.
Al comparar enero a agosto de 2026, se registra menos 56% respecto a 2025; menos 52% con relación a 2024 y menos 96% con respecto a 2019, con ello “continúa como el medio de movilidad más seguro en la Ciudad de México, con una tendencia constante a la baja en el número de carpetas de investigación por robo con violencia”.
Indicó que del primero de enero al 7 de septiembre de este 2026, con 250 días transcurridos, se tiene el registro de 12 carpetas de investigación por robo con violencia, con un porcentaje de 1.5 mensual, inferior en 50% al promedio de 3 carpetas al mes, que se registró en el mismo periodo de 2025.
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En este 2026, destacan los meses de marzo, abril, mayo y junio, en los que el registro de carpetas de investigación por robo con violencia se mantuvo en cero absoluto.
Desde mayo de 2025, el director general del STC, Adrián Rubalcava, ordenó al área de Seguridad Institucional del organismo, coordinar acciones con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para la creación del operativo Quetzalcóatl.
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“Con mayor presencia de efectivos policiales en andenes, recorridos itinerantes en estaciones, pasillos y trenes, principalmente en horarios de alta afluencia, a un año del inicio del operativo, las estadísticas indican el buen funcionamiento”, destacó el Metro.
En total, el estado de fuerza policial es de 5 mil 800 efectivos, visibilizados con chalecos que los identifican como Policía del Metro, quienes son los primeros respondientes ante alguna incidencia relacionada con la seguridad ciudadana.
dmrr/LL
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