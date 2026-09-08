Metrópoli | 08-09-26 | 19:55 |

El informó que, debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la Ciudad de México, se implementó marcha de seguridad en cinco líneas.

En redes sociales, el Metro expuso que la medida se implementó en las , para garantizar un trayecto seguro a los usuarios.

“Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 4, 9, A y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones”, publicó el STC.

Lee también

¿Qué líneas presentan marcha de seguridad?

  • Línea 2: Cuatro Caminos–Tasqueña
  • Línea 4: Martín Carrera–Santa Anita
  • Línea 9: Tacubaya–Pantitlán
  • Línea A: Pantitlán–La Paz
  • Línea B: Ciudad Azteca–Buenavista

Al momento, la activó la por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la noche del martes en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.

mahc/cr

[Publicidad]

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]