El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que, debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la Ciudad de México, se implementó marcha de seguridad en cinco líneas.

En redes sociales, el Metro expuso que la medida se implementó en las líneas 2, 4, 9, A y B, para garantizar un trayecto seguro a los usuarios.

“Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 4, 9, A y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones”, publicó el STC.

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¿Qué líneas presentan marcha de seguridad?

Línea 2: Cuatro Caminos–Tasqueña

Línea 4: Martín Carrera–Santa Anita

Línea 9: Tacubaya–Pantitlán

Línea A: Pantitlán–La Paz

Línea B: Ciudad Azteca–Buenavista

Al momento, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la noche del martes en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.

mahc/cr