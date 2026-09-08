Estados | 08-09-26 | 19:42 |

Culiacán, Sin. - La , Estrella Palacios Domínguez, desmintió la versión divulgada en redes sociales sobre un supuesto o de algún miembro de su familia por la Unidad de Inteligencia Financiera.

Durante un encuentro con medios de comunicación previo a un evento de recalcó que no existe ninguna acción administrativa de ese tipo contra algún miembro de su familia o de ella misma, por lo que son .

Recalco que no existe ninguna acción administrativa de ese tipo contra algún miembro de su familia o de ella misma. | Foto: Especial.
Recalco que no existe ninguna acción administrativa de ese tipo contra algún miembro de su familia o de ella misma. | Foto: Especial.

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“Quiero decirle a las y los mazatlecos que nos ven a través de sus medios que ni yo ni mi esposo tenemos preocupación”, señaló ante las preguntas de periodistas sobre el tema que se hizo público en las redes sociales.

Según la versión que se dio a conocer en diversas redes sociales y medios digitales de Mazatlán, presuntamente la Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas de su esposo, Román Lizárraga Quintero, por su sociedad con el empresario Ricardo “El Pity” Velarde Cárdenas, a quien le intervinieron sus cuentas bancarias.

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