[Publicidad]
Culiacán, Sin. - La presidenta municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, desmintió la versión divulgada en redes sociales sobre un supuesto congelamiento de sus cuentas bancarias o de algún miembro de su familia por la Unidad de Inteligencia Financiera.
Durante un encuentro con medios de comunicación previo a un evento de inauguración de dos calles de la colonia Klein, recalcó que no existe ninguna acción administrativa de ese tipo contra algún miembro de su familia o de ella misma, por lo que son falsas las informaciones que se han publicado.
Lee también Ola de violencia deja una mujer muerta y un lesionado en Mazatlán; atacan negocio de mariscos, una residencia e incendian un yate
“Quiero decirle a las y los mazatlecos que nos ven a través de sus medios que ni yo ni mi esposo tenemos preocupación”, señaló ante las preguntas de periodistas sobre el tema que se hizo público en las redes sociales.
Según la versión que se dio a conocer en diversas redes sociales y medios digitales de Mazatlán, presuntamente la Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas de su esposo, Román Lizárraga Quintero, por su sociedad con el empresario Ricardo “El Pity” Velarde Cárdenas, a quien le intervinieron sus cuentas bancarias.
Localizan sin vida a mujer reportada como desaparecida en Mazatlán; investigan causas del fallecimiento
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
[Publicidad]
JACL
[Publicidad]
Más información
Nación
Perro de Aduana detecta 8 kilos de polvo de hoja de coca en el AICM; estaban escondidos bajo el nombre de "moringa"
Estados
Detienen a mujer señalada de asesinar a su pareja sentimental en Ciudad Juárez; habría usado un machete
Metrópoli
Metro reduce velocidad a causa de las lluvias; afecta 5 líneas
Nación
"Chocolate" detecta 76 kilos de cocaína en camión en Aduana de Tijuana; estaban ocultos en un doble fondo
Al día
El metro, cada vez más seguro: robos bajan en lo que va del 2026
Espectáculos
Aespa regresa a México: fecha, lugar y todo sobre su concierto en CDMX
Espectáculos
Song Kang convierte la rivalidad en "Bromance": en "Cuatro manos, dos sonatas"
Espectáculos
¡Sorprendente! La Casa de Los Famosos anuncia la salida de Gala Montes