Cuautitlán Izcalli, Méx.— El agua de la presa Lago de Guadalupe será utilizada para abastecer a Cuautitlán Izcalli y otras zonas del Estado de México una vez que concluya la construcción de la planta potabilizadora que se edifica en este municipio, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La obra tendrá capacidad para procesar hasta 3 mil litros de agua por segundo, de acuerdo con el reporte del organismo federal.

El proyecto contempla una inversión superior a los 5 mil 500 millones de pesos con recursos federales.

El sistema incluye una presa derivadora, una planta de bombeo y una línea de conducción de 14 kilómetros.

También considera la rehabilitación de la línea de conducción metropolitana y trabajos en la planta de bombeo Ancón.

La planta potabilizadora aprovechará el agua de lluvia que se almacena en la presa Lago de Guadalupe, un cuerpo artificial construido durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas como vaso de regulación de escurrimientos.

[Publicidad]

El aprovechamiento del agua almacenada también busca reducir el riesgo de inundaciones en la zona oriente del Estado de México, debido a que permitirá utilizar parte del recurso que permanece en el lago.

La planta forma parte de las obras previstas por el gobierno federal para incrementar el abasto de agua en la zona metropolitana del Valle de México.

La primera etapa del proyecto, que consistió en la construcción de la obra de toma, concluyó en julio, informó el presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano.

[Publicidad]

De acuerdo con el alcalde, el agua será conducida desde la obra de toma mediante una tubería de concreto y, desde ese punto, seguirá hacia la planta potabilizadora, cuya construcción aún no concluye.

La siguiente fase, que se encuentra todavía en proceso, contempla la instalación de la infraestructura necesaria para conducir el líquido hasta la planta.

Esta etapa forma parte del sistema previsto para trasladar el agua del Lago de Guadalupe hacia el punto donde recibirá el proceso de potabilización.

[Publicidad]

La infraestructura contempla distintos puntos para captar, bombear y trasladar el líquido antes de que llegue a la planta potabilizadora.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.