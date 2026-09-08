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Las autoridades estadounidense detuvieron a Nancy Beatriz Ortega Olazagasti, ciudadana mexicana, al intentar cruzar casi 70 kilos de metanfetamina en la frontera.
En un comunicado, la Fiscalía de Estados Unidos, Distrito Sur de California, informó que el 26 de agosto, "fue arrestada y acusada de importación de sustancias controladas".
Según la denuncia, "agentes de Aduanas y Protección Fronteriza descubrieron 153 libras (casi 70 kilos) de metanfetamina ocultas en un compartimento no original debajo del piso de los asientos del conductor y del pasajero del Nissan Rogue 2020 que conducía mientras solicitaba la entrada a Estados Unidos en el puerto de entrada de Tecate".
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En el comunicado se destaca que "los fiscales federales del Distrito Sur de California presentaron en la semana pasada "71 casos relacionados con la frontera, incluyendo cargos por introducir extranjeros con fines de lucro, reingresar a los Estados Unidos después de la deportación e importación de sustancias controladas".
¿Quién es Nancy Beatriz Ortega Olazagasti?
En el portal de Transparencia se identifica a Ortega Olazagasti como empleada activa de la administración del alcalde morenista Román Cota Muñoz, en Tecate, Baja California.
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Presuntamente, la detenida colabora en el departamento de Justicia Cívica del Ayuntamiento de Tecate.
Autoridades no se han pronunciado al respecto.
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bmc
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