Mérida, Yuc. - Durante la madrugada de este martes fueron hallados los cuerpos sin vida de una pareja de adultos mayores, de 86 y 76 años, adentro de su vivienda en Tamanché, comisaría de Mérida.

Los primeros indicios apuntan hacia un hijo de la pareja, quien tenía problemas con sus padres, al parecer por unos terrenos, y quien ya se encuentra identificado.

El hallazgo ocurrió después de que una de las hijas intentara comunicarse con sus padres durante varias horas sin obtener respuesta.

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Preocupada, la mujer acudió a la vivienda, ubicada en la calle 20 entre 25 y 27, de la comunidad, donde encontró sin vida a sus padres.

Los familiares también señalaron como principal sospechoso a uno de los hijos de la pareja, quien vivía en el domicilio y que no fue localizado en el lugar.

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Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que ya investiga estos hechos y señaló que, tras recibirse el reporte, agentes policiacos acudieron al lugar y se activaron los protocolos correspondientes.

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Agentes de investigación de la SSP, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), quedaron a cargo de las investigaciones para esclarecer el caso.

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De acuerdo con la información recabada hasta el momento, las líneas de investigación se mantienen en el ámbito de una situación entre particulares.

La SSP afirmó que el caso presenta avances significativos.

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JACL