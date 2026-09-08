El consenso entre aficionados y medios de comunicación respecto a la Selección de Brasil es que es "un gigante dormido", que la última vez que ganó la Copa del Mundo fue en 2002 y que actualmente no pasa por su mejor momento, a pesar de ser dirigida por Carlo Ancelotti. Ese pensamiento lo comparten incluso leyendas de la Canarinha como Paulo Silas, quien declaró que es probable que "no vuelvan a ser campeones del mundo nunca más".

El exfutbolista, mundialista en México 1986 e Italia 1990, fue entrevistado por ESPN en Argentina, ya que tiene un pasado como jugador del San Lorenzo, y ofreció un análisis sobre las razones por las que el 'scratch' no pasa por un buen momento.

"Hace mucho tiempo que Brasil no tiene un 10 ni un 9; están todos tirados a la derecha. No tenemos buenos laterales, porque nadie más quiere ser lateral, porque no da like cuando posan con el celular para las redes sociales", aseguró.

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El exfutbolista, actualmente de 61 años, encontró otra explicación en el exceso de futbolistas extranjeros en algunos de los equipos más grandes de Brasil. Además, mencionó la falta de "poder" al interior de FIFA.

“Gremio, un ejemplo solo. Tiene 13 extranjeros, ninguno juega en la selección de su país como titular y están tapando a los chicos que van a salir. Y sí, estamos retrasados... Antes, con Havelange, teníamos fuerza adentro y afuera, y hoy en ningún lado. Acá llaman el 'falso 9'; allá no tenemos ni al verdadero, imagínate al falso".

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Finalmente, por si fuera poco, atacó a dos de las máximas figuras del futbol brasileño en la actualidad. Mencionó que Vínicius Junior “no es un crack” y que a Neymar “la mitad lo ama y la mitad lo odia”.

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