Paracho, Mich.— El Gobierno de Michoacán destinó 10 millones de pesos para adquirir 10 mil guitarras elaboradas por artesanos de Paracho, las cuales serán distribuidas entre escuelas secundarias públicas de la entidad.

La entrega forma parte del programa “México Canta y Michoacán Toca con Guitarras de Paracho”, cuyo objetivo es acercar la formación musical a los estudiantes y, al mismo tiempo, fortalecer la economía de las familias dedicadas a la elaboración artesanal de estos instrumentos.

Del total de guitarras, 9 mil 500 serán para estudiantes y 500 para docentes de educación artística, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Moren) durante el acto de entrega.

Participaron 15 fábricas artesanales dedicadas a la elaboración de guitarras en el programa. Foto: Especial

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De acuerdo con el mandatario estatal, el programa beneficiará a 180 mil estudiantes de 613 escuelas de Michoacán.

La adquisición de los instrumentos también representa un impulso para la economía de Paracho, ya que participaron 15 fábricas artesanales dedicadas a la elaboración de guitarras, con un beneficio directo para más de 400 familias.

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Ramírez Bedolla señaló que la estrategia fue acordada hace un año con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y forma parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

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