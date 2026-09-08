[Publicidad]
Paracho, Mich.— El Gobierno de Michoacán destinó 10 millones de pesos para adquirir 10 mil guitarras elaboradas por artesanos de Paracho, las cuales serán distribuidas entre escuelas secundarias públicas de la entidad.
La entrega forma parte del programa “México Canta y Michoacán Toca con Guitarras de Paracho”, cuyo objetivo es acercar la formación musical a los estudiantes y, al mismo tiempo, fortalecer la economía de las familias dedicadas a la elaboración artesanal de estos instrumentos.
Del total de guitarras, 9 mil 500 serán para estudiantes y 500 para docentes de educación artística, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Moren) durante el acto de entrega.
Lee: Michoacán recibe 58 mil mdp de inversión federal para carreteras, educación y desarrollo regional
De acuerdo con el mandatario estatal, el programa beneficiará a 180 mil estudiantes de 613 escuelas de Michoacán.
La adquisición de los instrumentos también representa un impulso para la economía de Paracho, ya que participaron 15 fábricas artesanales dedicadas a la elaboración de guitarras, con un beneficio directo para más de 400 familias.
[Publicidad]
Ramírez Bedolla señaló que la estrategia fue acordada hace un año con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y forma parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
LE
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Detienen a 7 personas por despojo de un inmueble en Azcapotzalco; cambiaron chapas y agredieron a los habitantes
Estados
Tlaxcala presenta candidatura para ser la Ciudad Americana del Deporte 2027; está respaldada por inversión de alrededor de 675 mdp
Estados
Michoacán invierte 10 mdp en 10 mil guitarras de Paracho para secundarias
Estados
Reconocen grave inseguridad en carreteras de Hidalgo; avanzan en acciones que permitan mayor seguridad en autopista Arco Norte
Espectáculos
South Park nuevamente se burla de Donald Trump tras querer nombrar América a todo
Al día
"El PRIAN se quiere reagrupar, pero les ganamos en preferencias": Ariadna Montiel
Espectáculos
Miroslava Montemayor sorprende con icónico outfit en el regreso de la Champions League
Viral
¡Pánico! Un leopardo herido atacó a un rescatista durante operativo en India