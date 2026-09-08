Después de varios meses de espera, este miércoles se abre el telón de una nueva temporada de NFL y no podía ser de una mejor manera que con la reedición del Super Bowl LX entre los Seahawks de Seattle y los Patriots de New England.

La mejor liga de futbol americano en el mundo está lista para robarse los reflectores cada semana, al menos hasta febrero del año que viene, y los más de 40 millones de aficionados a la NFL en México están preparados para sentarse a disfrutar de los partidos con sus amigos, familiares y comunidades de aficionados.

Para su fortuna, tres partidos de esta primera semana serán transmitidos por televisión abierta.

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El kickoff entre Pats y Seahawks se transmitirá por televisión abierta. Mike Vrabel y Drake Maye empiezan una nueva temporada con el deseo de comprobarle a todos los críticos que están equivocados en su pronóstico de que la campaña pasada llegaron a donde llegaron por lo "accesible" de su calendario. Por el otro lado, los Seahawks buscarán el bicampeonato y su primer paso será en casa.

Otro de los partidos que será transmitido por televisión abierta será el choque entre los Bills de Buffalo y los Texans de Houston. Una de las mejores defensivas de la temporada pasada se enfrentará a una de las mejores ofensivas. Josh Allen empieza una nueva temporada con la misma pregunta de los últimos años: ¿podrá llegar al Super Bowl?

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Finalmente, los Commanders de Washington visitarán a los Eagles de Philadelphia en el último partido de esta primera semana que será transmitido por televisión abierta.

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan días, horarios y canales para ver los partidos.

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¿Qué partidos de la NFL serán transmitidos por televisión abierta?

New England Patriots vs Seattle Seahawks

Día: miércoles 9 de septiembre

Hora: 18:20 horas

Transmisión: Canal 5, ESPN y Disney+

Buffalo Bills vs Houston Texans

Día: domingo 13 de septiembre

Hora: 11:00 horas

Transmisión: Canal 5

Washington Commanders vs Philadelphia Eagles

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Día: domingo 13 de septiembre

Hora: 14:25 horas

Transmisión: Canal 5