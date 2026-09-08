El Congreso del Estado de Puebla será quien determine quién asumirá funciones en el municipio de Tepeyahualco, cuyo presidente municipal, el emecista Said de Jesús Godos Luna, fue detenido como presunto responsable de los delitos de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal y cohecho.

Y es que la suplente del alcalde -detenido el pasado viernes 4 de septiembre-, era su esposa, la directora de DIF, Karla Pilar Ponce de León Islas, quien falleció en septiembre del 2025.

El secretario de Gobernación del Estado, Samuel Aguilar, informó que, de acuerdo con la Ley Orgánica Municipal, el Cabildo debería designar al suplente o a un regidor de manera provisional.

“En el caso de Tepeyahualco, la suplente era la esposa del expresidente municipal; ya no vive, entonces se está revisando; se procede de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal: a la ausencia del presidente se hace cargo provisionalmente el suplente o el regidor de acuerdo a lo que determine el cabildo, en tanto se determine”, dijo.

Said de Jesús Godos Luna fue detenido como presunto responsable de los delitos de abuso de autoridad, su suplente, su esposa, falleció en 2025. | Foto: Cortesía SEPASEVM, Puebla.

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Sin embargo, el funcionario estatal adelantó que lo más probable es que el Congreso del Estado designe a un concejo municipal que gobierne el municipio, ello tras la aprehensión del alcalde.

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“Lo más posible es la constitución de un Concejo Municipal”, afirmó.

Y es que la Fiscalía General del Estado de Puebla dio cumplimiento a una orden de aprehensión en contra del alcalde, Said de Jesús N., señalado como presunto responsable de los delitos de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal y cohecho.

La intervención ministerial fue ejecutada por agentes de investigación en el municipio de San Juan Xiutetelco, tras labores de ubicación y seguimiento de campo tendientes a dar cumplimiento al mandato judicial librado en su contra.

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JACL/cr