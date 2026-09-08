De los 50 municipios gobernados por Morena en Puebla, en 14 existen casos graves de nepotismo, donde aparecen hijos, hijas, esposas, tíos, hermanos y primos en cargos públicos o como suplentes, denunció y documentó la dirigencia estatal del PAN.

El líder panista, Mario Riestra, evidenció que alcaldes morenistas colocaron a familiares directos como sus suplentes, pero también como síndicos y regidores, tanto propietarios como suplentes.

“Morena ha permitido a sus candidatos de elección popular poder poner básicamente a quienes gusten en sus respectivos cabildos y les vamos a comprobar. Hicimos una revisión y confirmación”, dijo.

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En conferencia de prensa, mostró la lista de municipios y los nombres de los funcionarios municipales de Morena que han incurrido en nepotismo en los municipios de Tepexi de Rodríguez, Guadalupe, Xicotepec, Acatlán, Tianguismanalco, Amozoc, Acatzingo, Santo Tomás Hueyotlipan, Juan C. Bonilla, Naupan, Ahuatlan, Axutla, Huatlalahuaca, La Magdalena Tlatlauquitepec, San Diego la Mesa Tochimiltzingo y Zacatlán.

En conferencia de prensa, mostró la lista de municipios y los nombres de los funcionarios municipales de Morena que han incurrido en nepotismo. | Foto: Especial.

Dos casos emblemáticos son el del municipio de Tianguismanalco, donde el alcalde, Juan Pérez Moral, fue aprehendido por presunto delito de violación, pero su hijo, Edgar Pérez Rosas, era el suplente y asumió funciones.

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El segundo caso es de Acatlán de Osorio, donde la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas registró a su madre, María Isabel Bárcenas Soriano, como su suplente.

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Sin embargo, el PAN documentó varios casos más graves: en San Diego, la Mesa Tochimiltzingo detectó seis casos de nepotismo en la presidencia municipal y en regidurías con la designación de hermanos de funcionarios municipales.

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Uno más fue en Tianguismanalco con seis casos de nepotismo en la presidencia municipal y regidurías, donde fueron colocados papás, hijos y tíos.

Con cuatro casos, se encontró La Magdalena Tlatlauquitepec, donde hermanos y hermanas fueron acomodados o son suplentes en la presidencia municipal, sindicatura y regidurías; y en Xicotepec, donde hay nepotismo con padres e hijos en la alcaldía y regidurías.

Con dos casos aparecen los municipios de Tepexi de Rodríguez, Guadalupe, Acatlán, Amozoc, Acatzingo, Santo Tomás Hueyotlipan, Juan C. Bonilla, Naupan, Ahuatlán, Axutla, Huatlalahuaca y Zacatlán.

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