Pachuca, Hgo. - El delegado de la Secretaría de Gobernación, Luciano Cornejo Barrera, aceptó que la inseguridad en las carreteras de Hidalgo ha alcanzado momentos críticos, por lo cual trabajan en acciones que permitan reducir la incidencia delictiva, particularmente en la autopista Arco Norte.

El funcionario reconoció que, durante mucho tiempo, la concesionaria se negó a que las cámaras de videovigilancia fueran conectadas al C5, por lo cual no se había logrado avanzar en esta materia.

Sin embargo, destacó que, después de varias mesas de negociación con representantes de la empresa, finalmente aceptaron la conexión y se prevé que antes de que concluya el año se pueda contar con esta tecnología, que, consideró, permitirá disminuir considerablemente los robos contra los usuarios.

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Cornejo Barrera indicó que de manera periódica trabajan en coordinación con la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional y la concesionaria de la carretera, con el objetivo de reforzar la vigilancia en esta autopista, donde son constantes los robos contra particulares y transportistas.

De igual manera, aceptó que el costo de transitar por la autopista es elevado frente a las condiciones en las que se encuentra la carretera, no solo por la inseguridad, sino también por el deterioro de la vía, por lo cual señaló que se requiere la participación activa de los empresarios.

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Pero también rechazó que toda la responsabilidad recaiga en la empresa y dijo que existen otros factores involucrados en esta problemática, por lo que evitó pronunciarse sobre una eventual afectación a la concesión del Arco Norte.

En esta carretera son constantes los robos violentos y a mano armada contra transportistas y usuarios particulares, situación que ha generado señalamientos sobre el riesgo de circular por la autopista tanto de día como de noche.

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