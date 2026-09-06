Pachuca, Hgo. - La Fiscalía General de la República (FGR) realizó cuatro cateos simultáneos en dos inmuebles de la localidad de La Victoria, en el municipio de Metepec, Hidalgo, donde fueron asegurados 12 mil 900 litros de mezcla de hidrocarburos.

A través de una denuncia anónima se alertó que en los predios presuntamente se almacenaba y comercializaba combustible de manera ilegal, por lo cual la Fiscalía inició una carpeta de investigación y solicitó una orden de cateo para intervenir los inmuebles.

Luego de que un juez autorizara la realización de las diligencias, peritos de la FGR se trasladaron al lugar, donde localizaron 117 contenedores de distintas capacidades, además de tres bombas conectadas a igual número de mangueras.

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En los predios también fueron asegurados tres vehículos y cinco teléfonos celulares. Durante estas acciones se contó con la coordinación de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuyos elementos brindaron seguridad perimetral.

Asimismo, fueron detenidos cuatro sujetos, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para dar continuidad a las investigaciones y determinar su situación jurídica.

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El material y el hidrocarburo asegurados también quedaron a disposición de la autoridad correspondiente. Metepec se localiza en la región de Tulancingo, zona en la que se han registrado delitos relacionados con el robo y comercialización ilegal de hidrocarburos.

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JACL