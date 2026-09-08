La NFL vuelve a tomar fuerza en México y ESPN quiere mantenerse en primera fila. Después de más de tres décadas de transmisiones ininterrumpidas, la cadena presentó su cobertura para la temporada 2026-27, con una estrategia que busca llegar tanto al aficionado experto como a quienes apenas comienzan a seguir el futbol americano.

La propuesta tendrá presencia en televisión, Disney+ Premium, YouTube y redes sociales. Jorge Castillo, VP de ESPN México, detalló parte de la oferta: “Cumplimos más de 30 años de transmitirla en México. Esta temporada traeremos 19 juegos de Sunday Night Football, 19 juegos de Monday Night Football, 18 domingos de RedZone, 3 juegos de Wild Card de la AFC, 2 juegos de la ronda divisional de la AFC, juego de Championship de la AFC”.

El calendario también incluye dos eventos que la empresa considera clave para su estrategia. “También vamos a tener los dos momentos estelares de la temporada 2026-2027, que es el gran partido de la Ciudad de México, que lo vamos a tener por ESPN, y obviamente el Super Bowl LXI”, señaló Castillo durante la presentación de la nueva temporada.

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La intención de ESPN apunta más allá de las transmisiones tradicionales. “Llevamos la experiencia de la NFL a los fans en México, no es lo mismo verlo en televisión, tienes que verlo en vivo, acercarte a las marcas, a los jugadores, es clave para poder llevar eso. También utilizar la estrategia multiplataforma que va directamente a los jóvenes”, explicó el directivo.

El regreso de los San Francisco 49ers a México será otra de las piezas fuertes de la cobertura. El encuentro cerrará la serie internacional de la NFL en 2026, algo que Manuel Cerdeira, VP de Producción de ESPN México, considera especial: “México es donde se cierra, así que qué mejor que un cierre en México, con toda la semana, toda la cobertura, con unos 49ers que seguro ya habría varios que son seguidores. Eso también nos favorece en el canal”.

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Para el Super Bowl LXI, ESPN y Disney también preparan una apuesta distinta. Cerdeira dejó una pista sobre lo que podrá verse durante la cobertura: “Esperen algo mágico con princesas, pero no puedo decir mucho más”. Además, adelantó: “Viene mucho contenido de Disney para hacer un Super Bowl inédito. Llevamos un par de años construyendo con las marcas y contenidos exclusivos. Aquí es diferente”.

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En cuanto a los favoritos para la temporada, John Sutcliffe puso a Los Angeles Rams por encima del resto, aunque reconoció que la competencia será fuerte. “Pero sí, los Rams para mí son los favoritos, y no me sorprendería que volvieran a jugar en su estadio y ganar un Super Bowl en Los Ángeles”, comentó el analista, quien también señaló el potencial de San Francisco.

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En la presentación participaron también Izamna Crail, Head of Marketing, Fan Engagement & Events; Rebeca Landa y Kary Correa. La temporada 2026-27 comenzará con el duelo entre Seattle Seahawks y New England Patriots y cerrará el 14 de febrero con el Super Bowl LXI en el SoFi Stadium de Los Ángeles.