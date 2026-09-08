El gobierno de Colombia levantó la suspensión general de los permisos para portar armas de fuego, una decisión que el presidente, Abelardo de la Espriella, justificó alegando que la restricción dejaba en desventaja a los ciudadanos que cumplen la ley frente a los criminales.

"Firmé el decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia. Durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes. Eso tiene que cambiar", dijo De la Espriella en un video divulgado en sus redes sociales.

El mandatario aseguró que la decisión no significa un porte indiscriminado de armas, sino que se mantienen los controles, requisitos y permisos de las autoridades competentes.

Abelardo de la Espriella: "Durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes" Foto: Pixabay

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