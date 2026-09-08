La entrada de Gala Montes a "La casa de los famosos México" volvió a poner a la actriz en el centro de la conversación y también provocó una reacción de su madre, Crista Montes, quien expresó públicamente su preocupación por la manera en que su hija está siendo expuesta dentro del reality.

A través de redes sociales, la señora Crista Montes dejó claro que no está de acuerdo con la exposición de Gala y cuestionó la responsabilidad que tiene la producción de cuidar a quienes participan en el programa.

La actriz se sumó como competidora del reality el pasado domingo tras la salida de la argentina Flor Vigna, su entrada ha sido tema de conversación en redes sociales, donde cuestionan el estado de salud y mental de Gala.

Su madre Crista, con quien la actriz no tiene relación desde hace años, escribió un mensaje en redes para externar su postura ante la situación:

"Como madre, quiero expresar que no estoy de acuerdo con la manera en que están exponiendo a Gala. Sé que es mayor de edad y respeto que, por ahora, no quiera recibir mi ayuda ni tener acercamiento conmigo; sin embargo, eso no elimina mi preocupación por su bienestar", aseguró.

Agregó que la producción debe ser responsable y cuidar a los artistas, en este caso a su hija, para que no se convierta en un espectáculo y señala que nadie debería ser expuesto cuando su integridad y dignidad pueden estar en riesgo.

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"Una producción también tiene la responsabilidad de cuidar a sus artistas. No todo debe convertirse en espectáculo: ni Gala ni ninguna persona debería ser exhibida cuando su integridad y dignidad pueden estar en riesgo. Antes que el rating debe estar la humanidad", se lee.

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La postura de Crista Montes ocurre en medio de la historia de distanciamiento que mantiene con Gala desde hace años, una relación familiar marcada por declaraciones públicas y diferencias entre ambas.

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A esto se suma el pleito entre Gala Montes y su hermana, así como versiones y señalamientos relacionados con posibles problemas de adicción de la actriz.

Gala ya conoce la dinámica del programa, pues participó en la segunda temporada de "La casa de los famosos México", en 2024, donde consiguió llegar hasta el tercer lugar.

En redes sociales se ha condenado que se exhiba a Montes de esta manera, incluso un exparticipante del reality, en su primera temporada, Poncho De Nigris sugirió que a Gala se le debe de ayudar y que no fue una buena idea "internarla" en "La casa de los famosos México" cuando no está bien emocionalmente, afirmó que hacerlo es peligroso y podía pasar algo lamentable.

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"Gala no anda pasando por un buen momento emocionalmente hablando, es peligroso que la expongan así si saben que no anda bien. Hay que ser más empáticos, viene de excesos y la casa no es para entrar a limpiarte. Ayúdenla".

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