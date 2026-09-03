Gala Montes hizo un post, dedicado a Alabama, su única sobrina con la que, siempre ha tenido una relación muy estrecha, sin embargo, la cercanía entre las dos se ha enfríado, esto debido al distancimaiento que atraviesa con Krista "Beba", su hermana mayor que, por el momento, no le permite ver a la pequeña.

Desde hace unos meses, las hermanas Montes evidenciaron las diferencias que existen entre las dos pues, a pesar de que, por la poca interacción que tenían en redes, sus fans habían sugerido que estaban alejadas, esto no se confirmó sino hasta que cada una, en sus respectivas cuentas, abordaron el tema con sus seguidores.

Beba, que se dio a conocer, cuando apoyó abiertamente la participación de Gala, durante la segunda temporada de "La casa de los famosos México", indicó que, fue después del viaje que hizo con "Bama", como le dice de cariño a su unigénita, que consideró que, en este momento, la compañía de su hermana no era la mejor para su hija de 11 años.

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Más adelante, Gala mostró preocupación y molestia por el hecho de no poder frecuentar a su sobrina y, confió a sus seguidores que uno de los hechos que acentuó, todavía más los problemas con "Beba", fue debido a la organización de una fiesta que estaba preparando para Alabama, pues a su hermana no le parecieron algunas circunstancias, como el hecho de que la actriz tuviera contemplado invitar a la celebración al padre de la menor que, en diferentes ocasiones, Krista lo ha descrito como su "agresor".

"Le digo ´yo le hago una fiesta el 24 (de junio), tú se la vas a hacer el 28´, le iba a hacer una fiesta culerísim*, por cierto, fea esa fiesta, te quedó horrible, wey, qué mal gusto tienes, como siempre, hasta para hacer una fiesta de cumpleaños te tengo que ayudar, wey, échale imaginación, cabr*na, le dije ´le voy a hacer una fiesta el 24 porque yo quiero hacérsela el mero día, aquí en la casa y, quiero que venga la gente que ella ama, quiero que ella elija su fiesta´, iba a invitar a su papá, wey... ¿por qué no convives con el papá de la niña?, ahí empezó el desmadre, (dijo) ´¿cómo vas a invitar a mi agresor?´".

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A un par de meses del conflicto, Gala reconoce, a través de una reciente publicación, que la distancia con "Bama" la ha afectado sobremanera, como ninguna otra separación familiar que haya experimentado antes.

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"Hoy sí me siento dada a la verg*, la neta, sea lo que sea, aguanto, pero esto, esto sí no se vale, mi corazón está roto, mi cuerpo cansado, mi mente rota, intento sanar con arte pero esto es muy doloroso y solitario", escribió con una serie de fotografías, de distintos momentos, junto a la menor.

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Y si bien, Krista no se ha pronunciado ni reaccionado de forma directa al post de Gala, esta mañana compartió una serie de historias en donde, de forma general, hace referencia del hartazgo que, en la actualidad, experimenta al tratar de defenderse de los ataques que recibe, por lo que indicó que, con la vida serena que ha alcanzado junto a su hija y su pareja, Itzel Lechuga, ya no está dispuesta a pelear.

"Ay ya me da hueva, wey, fui tan verg*ra por tanto tiempo que, ahorita estoy en un punto de mi vida que digo ´chingu*n a su madre todos´, para la gente que dice ´se volvió lesbiana para que la mantengan´, sí, sí fui, para los que dicen que soy bien cul*ra, simón, sí soy, lo que quieran decir, si soy, simón, perros".

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