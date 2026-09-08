Desde que dio sus primeros pasos en la lucha libre, el Hijo de Dr. Wagner Jr. entendió que su camino sería diferente. Heredero de una de las dinastías más reconocidas en el pancracio mexicano, el joven gladiador ha crecido bajo la mirada de una afición que identifica de inmediato el nombre, la máscara y la historia de una familia que ha dejado huella en los cuadriláteros.

Lejos de intimidarse por esa herencia, ha asumido el reto de construir su propia trayectoria, sin perder de vista las enseñanzas de su abuelo y su padre.

Hoy, consolidado como una de las figuras mexicanas con mayor proyección internacional y presencia en WWE, afronta cada presentación como una oportunidad para honrar el legado de la icónica máscara que porta.

“Durante muchos años, no comprendí el peso que tenía mi legado. En realidad, nunca ha sido una carga... Es una responsabilidad, sobre todo por el trabajo de mis ancestros. Más que cualquier otra cosa, representa prestigio. Es una máscara de tercera generación, con un nombre que se ha encargado de representar una bandera, un país y los corazones de millones de mexicanos. WWE la catalogó como la máscara más hermosa, y eso tiene un gran valor”, mencionó el tercero de la dinastía, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

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