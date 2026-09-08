Cada 15 de septiembre es especial para Val’Quirico, pues además de conmemorar la Independencia de México, también se celebra la fundación de este desarrollo residencial y turístico del estado de Tlaxcala, inspirado en San Quirico d’Orcia, un pueblito medieval de la Toscana en Italia.

Te compartimos cuáles serán sus principales actividades de este doble festejo.

¿Qué espectáculos habrá el 15 de septiembre en Val’Quirico?

El corazón de las fiestas patrias y de aniversario en Val’Quirico es su zócalo, la plaza principal.

Foto: Val'Quirico

Desde las 8:00 p.m. del 15 de septiembre tendrá presentaciones musicales, teatrales y folclóricas.

Lee también: Agenda de actividades: qué hacer en septiembre 2026 en CDMX

Esa noche se presentarán el grupo La Cumbancha y el ballet folclórico Xoluna; el espectáculo ecuestre y charro con Pedro Louceiro, Luis Tejada y los jinetes del Centro Ecuestre Val’Quirico; la banda Sonex de son jarocho; un mariachi en vivo y espectáculo de pirotecnia; el cantautor mexicano Gustavo Lara y el DJ Billy Boy.

[Publicidad]

Fotos: Val'Quirico

El show estelar es ‘Grito de Independencia’, protagonizado por el elenco del musical ‘Malinche’ de Nacho Cano. Sus actores y cantantes presentarán varios fragmentos de la obra.

¿En Val'quirico habrá noches mexicanas?

Sí. Val’Quirico tiene más de 20 restaurantes repartidos en todo el pueblo, aunque solo algunos están organizando noches mexicanas.

La mayoría de ellos se encuentra en el zócalo, con vista directa a los shows del 15 de septiembre: Ronzino (español), La Catrina (mexicano), La Ruta de los Vinos (francés), La Encomienda (carnes), Salomé (mariscos) y La Luna Sul Mare (italiano).

[Publicidad]

Foto: Val'Quirico

Cada uno contará con un menú especial de 4 a 6 tiempos, con especialidades mexicanas tradicionales o contemporáneas.

Un poco más ‘lejos’, en la Plazuela Hidalgo se ubica el restaurante caribeño Sogno D’Alda, donde se celebrará un concierto noventero con Marco Jacques, Cox, Jessica Leyenda y Sofi Uy.

Foto: Val'Quirico

En la Plazuela Encinas, el restaurante mexicano Chohuetlán tendrá una cena y fiesta mexicana estilo kermés, con trío huasteco, ballet folklórico, pirotecnia fría y DJ.

[Publicidad]

Lee también: Cuándo es el próximo puente vacacional de 2026

El costo de entrada varía en cada establecimiento, pero ronda entre los $2,000 y los $3,000 pesos por persona, aproximadamente.

Sitio web: valquirico.com

[Publicidad]

¿Dónde está Val’Quirico?

Val’Quirico es una opción cercana a CDMX para los interesados en conocer un pintoresco pueblito de estilo medieval, pues se encuentra en la localidad de Santa Águeda, Tlaxcala, en los límites con Puebla.

Desde la ciudad de Tlaxcala es un trayecto de media hora aproximadametne; desde Puebla son unos 40 minutos, y desde CDMX es 1 hora y media de camino, aunque depende del tráfico.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters