En menos de dos días Gala Montes entró a la "La casa de los famosos México", puso el reality de cabeza, se peleó con Cynthia Klitbo, lanzó indirectas a Ese Pérez, abandonó el reality, se convirtió en tendencia en redes sociales y preocupó a todos sus fans por la falta de información alrededor de su salida.

Esta tarde, y a través de un breve comunicado, la producción del reality anunció que Montes había decidido, de manera voluntaria, dar por terminada su participación en el programa, aunque no dieron mayores detalles.

Los rumores no tardaron en aparecer y pronto circularon versiones que apuntaban a una fuerte crisis de ansiedad, un episodio de abstinencia y, hasta, una fuerte agresión al equipo técnico; aunque ninguna ha sido confirmada.

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En medio de toda la polémica, Gala reapareció en las redes para tranquilizar a sus seguidores y dar a conocer cómo se encuentra después de salida.

"Mi gente, ya estoy bien. Estoy descansando un ratito porque estaba muy cansada de haber entrenado con Yahir", dijo en un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

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Ante los rumores que provocó su salida, la actriz reapareció en redes. Foto: Instagram.

Desde su cama y en completa oscuridad, la también cantante prometió que pronto hablaría de todo lo ocurrido durante su breve estancia, así como los motivos que la llevaron a salir.

"Mañana, o en estos días, les cuento más, pero nada... (quiero) que sepan que estoy bien, les mando besos. Todo bien", agregó.

Hasta el momento, la producción no ha dado su versión de los hechos.

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