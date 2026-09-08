Gala Montes decidió renunciar a su estancia de "La casa de los famosos México", en su cuarta temporada, a menos de 48 horas de su ingreso al reality de Televisa pero, antes de que tomase la decisión, los 10 integantes que, aún farman parte de esta edición o, algunos de ellos, mostraron preocupación por los comportamientos de la actriz que, a su parecer, no eran habituales.

La producción del programa, producido por Rosa María Noguerón, sorprendió por un post, compartido, alrededor de las 17:00 horas de este martes, 8 de septiembre, en el que daban a conocer que la cantate y actriz deliberó que deseaba abandonar la casa, sin que se detallará el porqué de su decisión.

Han sido muchas las especulaciones que, no sólo el público que consume los contenidos "LCDLFM" ha hecho, sino personajes como Poncho de Nigris o, la propia madre de Gala, Crista Montes, han hecho, acerca de su preocupación por la parcipación de la joven, la que, ambos, aseveran, que no se encuentra en un estado emocional idóneo para unirse a la competencia.

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Dentro de la casa, la presencia de Montes no ha pasado desapercibida, no sólo porque, para ellos, representa, una nueva contendiente, para el premio que, desde hace siete, semanas se debate entre los competidores, sino porque, para ellos, su actuar y expresar se disntinguía, vastamente, de un comportamiento "normal".

Esto dijo Cynthia Klitbo, una de las participantes que mejor la conocía, debido a que, como actrices, se conocía por trabajar juntas en proyectos pasados, acerca del comportamiento que percibió en la también cantante que, en la actualidad, tiene 26 años.

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"Gala, (no sé dónde está), ha de estar hablando con la cámara, está muy inquieta, muy... le costó mucho trabajo quedarse sentada, segura ya está dormida o ha de estar hablando con una cámara".

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Por su parte o, al menos, lo que las redes sociales especulan, Karina Torres, que vivió un proceso de recuperación, por la dependencia a estupefacientes, ha observado con detenimiento a la actriz, desde que inició su estancia, pues hay quienes afirman que la noche anterior a su llegada a la casa, hubo amigos suyos que, a través de sus cuentas compartieron historias en donde consumen marihuana y bebidas alcohólicas.

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