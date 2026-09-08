Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron que incautaron un submarino estadounidense no tripulado en el estratégico estrecho de Ormuz, que Teherán mantiene bloqueado desde que empezó la guerra en Medio Oriente.

"Las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria capturaron esta madrugada, en la entrada del estrecho de Ormuz, uno de los submarinos no tripulados, inteligentes y más modernos del ejército terrorista estadounidense, en el marco de una compleja operación de inteligencia", afirmaron los Guardianes en un comunicado difundido por la televisión estatal.

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En tanto, Estados Unidos impuso sanciones a "todas las aerolíneas iraníes" que aún no sufrían este tipo de medidas, como parte del aumento de su presión económica sobre Irán en medio de la guerra.

El Departamento del Tesoro informó que la medida apunta a "36 objetivos por apoyar el sector de la aviación de Irán, que el régimen utiliza para transportar armas, personal y carga ilícita".

Entre ellas figuran 27 aerolíneas iraníes y empresas con sede en países como Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Malasia y Kazajistán.

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Fueron sancionadas 27 aerolíneas iraníes y empresas con sede en países como Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Malasia y Kazajistán. Foto: Pexels

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"Básicamente, estamos sacando del mercado todo el sector de la aviación de la economía iraní", declaró a los periodistas un funcionario del Tesoro estadounidense bajo condición de anonimato.

Irán está en guerra con Estados Unidos desde finales de febrero, cuando ataques estadounidenses e israelíes mataron al líder supremo de la república islámica y a altos mandos militares, en los primeros días de una vasta ofensiva.

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Los ataques desencadenaron la represalia de Teherán, que bloqueó el estrecho de Ormuz -lo que hizo dispararse los precios mundiales del petróleo- y el conflicto se extendió por Oriente Medio.

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am/mcc