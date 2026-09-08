Tuxtla Gutiérrez, Chis. - Pobladores del municipio de Metapa de Domínguez, en los límites con Guatemala, bloquearon la planta de producción de moscas estériles del gusano barrenador, debido a los fétidos olores que surgen de esas instalaciones y alteran las actividades de los habitantes y el riesgo a la salud colectiva.

Los manifestantes protestaron el pasado lunes, pero no fueron atendidos por las autoridades competentes, por lo que este martes determinaron bloquear el inmueble.

El cierre de la factoría impide que salgan los cargamentos del producto elaborado, que cada semana envían al norte del país para el combate al gusano barrenador.

El cierre de la factoría impide enviar cargamentos al norte para combatir el gusano barrenador. | Foto: Especial

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Dos escuelas asentadas junto a la planta, una primaria y una secundaria con cerca de 500 estudiantes, suspendieron clases de manera temporal como medida preventiva en espera de que se resuelva la situación.

El alcalde de Metapa de Domínguez, Luis Salgado, aseguró que se han realizado las gestiones ante los directivos de la planta, que opera Senasica del gobierno federal.

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Las autoridades se comprometieron a que buscarán solución al problema de los olores derivados supuestamente de la descomposición de materia orgánica, como alimentos, heces y moscas muertas.

Las autoridades se comprometieron a que buscarán solución al problema de los olores. | Foto: Archivo/Cortesía de presidencia.

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Algunos habitantes denunciaron que el olor nauseabundo se extiende en el área. El ambiente fétido afecta directamente a la población próxima a la planta productora, aunque por el clima y el viento se extiende por momentos a otros puntos de la cabecera de Metapa de Domínguez.

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Los inconformes advierten que los olores podrían extenderse más, porque actualmente el complejo funciona al 40 por ciento de su capacidad; demandan la eliminación de la fetidez o que pongan esa instalación binacional en otro sitio, fuera de Metapa de Domínguez.

En junio pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum inauguró dicha planta con una inversión mixta de México y los Estados Unidos de 61 millones de dólares, para erradicar la plaga del gusano barrenador del ganado en la producción de la región y la comercialización del ganado con el vecino país del norte.

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JACL/cr