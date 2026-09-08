Netflix es una de las plataformas de streaming más populares en el mundo. Con su amplio catalogo de películas, series, documentales e incluso juegos ha logrado cambiar la manera en la que las personas consumen entretenimiento.

Sin embargo, cada mes, la empresa actualiza su lista de dispositivos compatibles, lo que principalmente afecta a celulares con más de 10 años de antigüedad.

¿A qué se debe esto? Por lo general, a que ya no son capaces de recibir parches de seguridad ni nuevas actualizaciones. Hoy en Techbit te decimos qué dispositivos serán este mes de septiembre.

¿Qué celulares se quedan sin Netflix este septiembre 2026?

De acuerdo con su Centro de Ayuda, bajo el objetivo de ofrecer una experiencia segura y de alta calidad, cuando un dispositivo ya no puede recibir las actualizaciones necesarias por su sistema operativo o no es compatible con las nuevas funciones, Netflix deja de admitirlo.

Conoce los dispositivos móviles que dejarán de ser compatibles con Netflix en septiembre. Foto: Unsplash

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En específico, durante septiembre estos son los modelos que perderán el acceso al servicio:

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Android

Samsung Galaxy S3.

Samsung Galaxy Note 2

Samsung Galaxy Grand Prime.

LG Optimus L5.

LG Optimus L7.

LG G2.

Sony Xperia Z.

Sony Xperia Z1

Sony Xperia E3.

iOS

iPhone X.

iPhone 8.

iPhone 8 Plus.

iPhone 7.

iPhone 7 Plus.

iPhone 6s.

iPhone 6s Plus.

iPhone SE (primera generación).

La plataforma de streaming recomienda que, en caso de que tu celular ya no sea compatible con esta y otras apps, antes de dejar de usarlo puedes considerar reutilizarlo, reacondicionarlo o reciclarlo.

Si vas a optar dicha medida, reestablécelo de fábrica o eliminar tus datos personales.

Puedes utilizar Netflix desde otros dispositivos como Smart TVs o consolas de videojuegos. Foto: Unsplash

¿Qué alternativas tienes para ver Netflix?

¡Tómalo en cuenta! Si tu celular perderá el acceso a Netflix, existen otras alternativas para seguir disfrutando tus series y películas favoritas, por ejemplo:

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Utiliza una Smart TV o consola de videojuegos: en los dispositivos más recientes, es posible descargar directamente la aplicación e iniciar sesión en tu cuenta de Netflix.

Adquiere un dispositivo externo: hay dispositivos especiales que se conectan al puerto HDMI de una tele y permiten ver Netflix. Las opciones más populares son Roku Streaming Stick, Amazon Fire TV Stick, Apple TV de nueva generación, Steren TV Box y Xiaomi Tv Stick.

Utiliza la versión web: si cuentas con una computadora de escritorio o una laptop, ingresa a https://www.netflix.com/mx/ para reproducir el contenido de tu interés.

Cambia tu celular: como última opción y si está en tus posibilidades, renueva tu dispositivo móvil.

Y como tip final, te aconsejamos consultar la lista de dispositivos compatibles desde el Centro de Ayuda de Netflix https://help.netflix.com/es-es/node/14361.

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