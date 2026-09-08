Ya estamos a horas de conocer todas las sorpresas que está preparando la firma de Cupertino para el Apple Event este 9 de septiembre. La primera es que John Ternus, el nuevo CEO de Apple, liderará este evento por primera vez.

Esto debido a que el pasado 1 de septiembre reemplazó a Tim Cook como director ejecutivo de la compañía, después de que este último estuviera al mando de Apple durante los últimos 15 años.

Respecto a los anuncios que se darán a conocer, se espera que para este evento, la gran estrella sea la nueva generación de iPhone; sin embargo, hay rumores muy fuertes sobre el lanzamiento de un iPhone plegable.

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En Tech Bit hacemos un repaso de lo que podríamos ver en el Apple Event este 9 de septiembre. Recuerda que aquí tendremos el minuto a minuto de los lanzamientos para que no te pierdas nada.

¿Qué lanzará Apple el 9 de septiembre?

Existen muchas expectativas de los lanzamientos que se harán este 9 de septiembre. De acuerdo con un comunicado a los empleados de la compañía, Ternus aseguró que el Apple Event del 9 de septiembre "va a ser fenomenal".

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La gran expectativa está en la posibilidad del lanzamiento de un iPhone plegable. Según algunas filtraciones, el celular tendría un parecido físico al Samsung Galaxy Z Fold8, es decir, un tamaño tipo pasaporte.

¿Qué esperar del Apple Event 2026? Desde el iPhone 18 Pro hasta un iPhone plegable. Imagen creada con IA

Según información del analista Jeff Pu de la firma GF Securities, la pantalla exterior sería de 5.3 pulgadas y una pantalla interior de 7.8 pulgadas; con cámara principal y ultra gran angular de 48 MP y dos cámaras frontales de 18 MP cada una. Además, estaría potenciado con el procesador Apple 20.

Su precio podría llegar a ser superior a los 2 mil dólares, aunque este podría llegar a variar muchísimo.

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Respecto al iPhone 18, en esta generación no se espera una versión base (al menos no en septiembre), por lo que solo llegaría al mercado el iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Por otro lado, es posible que estrenen dos nuevos colores: dark cherry y azul cielo, según Jon Rettinger.

En cuanto a potencia, integraría el Apple A20 Pro y tendría muchas mejoras en la cámara.

Respecto a las versiones base de este dispositivo, según algunas filtraciones, Apple estaría cambiando su estrategia de lanzamientos. Ahora los modelos premium serán lanzados en septiembre, mientras que los modelos económicos serían presentados en la primera de 2027. Es decir, no veremos el iPhone 18 y iPhone 18e hasta el próximo año.

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Entre otros dispositivos que podría lanzar la firma de Cupertino sería:

Apple Watch Series 12

Apple Watch Ultra 4

AirPods 5

¿Cómo seguir el Apple Event 2026?

El Apple Event se llevará a cabo a las 11:00 de la mañana, hora Ciudad de México a través de la página oficial de YouTube de Apple o bien, en su sitio oficial en dónde se concentran todas las presentaciones de la firma.

Además, en Tech Bit tendremos el minuto a minuto de la presentación y todas las características de los nuevos dispositivos.

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