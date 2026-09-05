Dejar el celular conectado durante la noche es una práctica habitual: antes de dormir, muchas personas enchufan el dispositivo para encontrarlo la batería completa en la mañana siguiente. Pero, ¿esto podría dañarlo?

Aunque los teléfonos actuales cuentan con sistemas diseñados para controlar la carga, es importante adoptar ciertos hábitos para prolongar la vida útil de todos sus componentes.

¿Qué tan recomendable es cargar el celular en la noche?

Dejar cargando el celular durante la noche es una práctica segura en los dispositivos modernos.

Por ejemplo, un artículo de Samsung explica que sus dispositivos incorporan tecnología de carga inteligente, la cual detiene el proceso de alimentación cuando la batería alcanza su capacidad máxima y realiza únicamente cargas de mantenimiento cuando es necesario.

Este tipo de tecnología también se encuentra presente en otras marcas como Apple. No obstante, que sea seguro no significa que mantener la batería al 100% durante periodos prolongados sea lo más conveniente.

El sitio especializado INIU señala que el tiempo prolongado con una carga completa puede generar estrés en la batería y contribuir a su deterioro gradual, especialmente cuando existe acumulación de calor.

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En ese sentido, la recomendación de los expertos no es dejar de cargar el celular por la noche, sino aprovechar sus funciones de carga inteligente.

La mayoría de celulares modernos cuentan con baterías que soportan las cargas prolongadas. Foto: Unsplash

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¿Cómo cargar correctamente el celular en la noche?

Una de las medidas clave es controlar la temperatura. Siguiendo con la información de INIU, se debe dejar el teléfono sobre una superficie dura, plana y fresca, evitando la cama, el sofá o debajo de la almohada porque pueden retener el calor durante la carga.

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Si aún con ello el teléfono se calienta, puede ser útil retirar la funda para que baje su temperatura.

Otra medida elemental es utilizar cargadores y cables de buena calidad y certificados. En cambio, los accesorios falsificados, dañados o que no cuenten con las medidas de seguridad necesarias, pueden dañar el dispositivo.

Y por último, conviene activar las funciones de protección de batería integradas en el celular.

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En el caso de Samsung, cuenta con opciones de protección que pueden limitar la carga; mientras que Apple dispone de la función "Recarga optimizada de la batería", que aprende los hábitos de carga y puede pausar la recarga para reducir el tiempo que el iPhone permanece conectado.

Siempre usa el cargador original de tu celular. Foto: Pixabay

Mitos extra al cargar el celular en la noche

Hay que esperar a que la batería llegue al 0% antes de cargarla

No es necesario. INIU señala que dejar que una batería moderna de iones de litio se descargue completamente puede someterla a un estrés considerable.

Las cargas parciales son una alternativa más conveniente para conservar su vida útil.

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La carga rápida daña la batería

La carga rápida no es perjudicial por sí misma. Aquí lo importante es utilizar un cargador certificado y de calidad, además de controlar el calor porque las temperaturas elevadas pueden acelerar el deterioro de la batería.

¡Ya lo sabes! Cargar el celular durante la noche no tiene por qué ser perjudicial. Con medidas como cuidar el exceso de calor, utilizar accesorios adecuados y aprovechar las funciones de carga inteligente permiten realizar este proceso de manera correcta.

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