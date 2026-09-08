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Los creadores de "South Park" anunciaron antes de estrenar su 29ª temporada que la serie pasará a llamarse "South America", en una burla de los cambios de nombre decididos por el presidente Donald Trump.
En medio de tensiones comerciales con Canadá, Trump rebautizó en agosto el lago Ontario que divide a los dos países como lago América. En seguida, Apple y Google registraron el nuevo nombre en sus servicios de mapas.
El año pasado el mandatario también cambió el nombre del Golfo de México por Golfo de América, y este fin de semana sugirió que el estado de Nuevo México debería llamarse Nueva América.
Trey Parker y Matt Stone, creadores de la satírica serie animada, aprovecharon el estreno de la nueva temporada para satirizar las decisiones de Trump, y de paso también lanzaron dardos a a Google y Apple.
"Inspirados por el coraje y el patriotismo de Apple y Google, estamos cambiando el nombre de South Park a SOUTH AMERICA", dijeron en un comunicado.
Parker y Stone no dejaron títere con cabeza y también arremetieron contra Paramount Skydance, cuyo director ejecutivo, David Ellison, es visto como próximo a Trump.
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La compañía es la matriz de Comedy Central y Paramount+ en donde estrenará la nueva temporada el 16 de septiembre.
La irreverente serie animada, que ironiza temas que dividen a la sociedad estadounidense, la ha emprendido contra políticos y celebridades durante años.
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El año pasado, Trump, o su versión caricaturizada, protagonizó el estreno de su temporada 27 en un episodio que lo mostraba en la cama con el diablo, y desnudo en el desierto, algo que desató la furia de la Casa Blanca.
"South Park", que debutó en Comedy Central en 1997, ganó este fin de semana su sexto Emmy al mejor programa animado.
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