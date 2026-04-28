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Contra todo pronóstico, y cumplen dos años de relación y el conductor de "La cotorrisa" lo celebra en sus redes, con una serie de fotografías y una dedicatoria a la cantante, a quien le agradeció por el amor que han construído y que hoy los mantiene unidos.

Pérez escribió en su cuenta de Instagram un mensaje a la soprano, a través del que le agradeció el noviazgo que comparten desde hace dos años y que, con franqueza, se la ha pasado mucho más rápido que lo equivalente a ese tiempo.

"Otro año que pasa en un abrir y cerrar de ojos. Gracias, Susana, por seguirme haciendo sentir el hombre más afortunado del mundo. Me haces más bonita la vida, perdón por llegar tarde, per oqué bueno que no no lo perdimos", escribió.

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Y aunque "la Zabaleta" no comentó la publicación, personas cercanas a la pareja lo hicieron.

En el caso de Matías Gruener, hijo de la cantante, reposteó la publicación pues, sin importar la diferencia de edad que existe entre el comediante y su madre, el joven siempre ha demostrado su apoyo y aprobación a la relación, a tal grado que, recientemente, se confundió y en un "en vivo" se refirió a Ricardo como "mi papá".

José Luis Slobotzky, "Slobo", amigo y compañero de Ricardo en "La cotorrisa", así como Eduardo Videgaray, reaccionaron con un corazón al post; ambos presenciaron los primeros encuentros de la pareja, cuando se conocieron en las grabaciones del reality "Divina comida".

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Durante las grabaciones, Zabaleta y Pérez mostraron interés uno en el otro y, aunque en la emisión pareciera que el coqueteo entre los dos no había rebasado los límites de la comicidad, con los meses y, luego de una temporada de mantenerse herméticos, la pareja confirmó su relación que, en principio, fue muy criticada.

Esto debido a que, en redes sociales, usuarios no dejaron perder de vista que, la pareja se lleva poco más de 30 años.

Eso desató comentarios a través de los que afirmaban que Pérez estaba con la cantante por interés y, poco tiempo después, Susana confesó que, a diferencia de lo que se pudiera pensar, en realidad, el influencer ganaba mucho más dinero que ella, debido a todas las ganancias que le generaba su podcast.

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Con el tiempo, han emprendido viajes juntos y, recientemente, la cantante grabó un tema dedicado a su pareja, titulado "Soy loca por tu"; Pérez participó en el videoclip.

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