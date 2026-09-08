Un grupo de aproximadamente 150 integrantes de organizaciones de vivienda de distintas alcaldías se concentró este martes frente a las oficinas de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), ubicadas en Río de la Plata y Río Atoyac, en la colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.

Los manifestantes solicitaron apoyo de las autoridades para atender diversos temas relacionados con vivienda y con el sistema hidráulico de sus respectivas colonias.

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Debido a la concentración, los inconformes realizaron un bloqueo de la vialidad en las inmediaciones de las oficinas de la dependencia, lo que generó afectaciones a la circulación en la zona.

Los integrantes de las organizaciones permanecieron en el lugar a la espera de que personal de la institución presentara propuestas de atención y se estableciera una mesa de diálogo para abordar sus demandas.

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