La plataforma de mensajería instantánea implementa una nueva actualización técnica en sus sistemas para optimizar las funciones de seguridad y privacidad.

Debido a estos ajustes en la infraestructura del software, la aplicación interrumpe su soporte operativo en dispositivos móviles que cuentan con versiones antiguas de sistemas operativos, impidiendo que continúen recibiendo soporte técnico, parches de seguridad y parches de estabilidad.

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¿Cuándo dejaran de funcionar?

De acuerdo con la información publicada directamente en la página oficial de soporte de WhatsApp, las fechas límite de compatibilidad cambian según el sistema operativo:

Android: A partir de hoy, 8 de septiembre de 2026 , WhatsApp deja de funcionar en dispositivos con versiones anteriores a Android 6 .

A partir de , WhatsApp deja de funcionar en dispositivos con versiones anteriores a . iPhone (iOS): A partir del 30 de noviembre de 2026, la aplicación solo será compatible con dispositivos que cuenten con iOS 15.5 o versiones posteriores.

Razones técnicas y requisitos mínimos del sistema

De acuerdo con el centro de información y soporte oficial de WhatsApp, la empresa evalúa de manera periódica cuáles son los dispositivos y programas con menor número de usuarios activos para canalizar sus recursos hacia tecnologías más recientes.

Según las especificaciones técnicas publicadas por la propia plataforma, los teléfonos móviles deben contar como mínimo con los siguientes sistemas para mantener la compatibilidad:

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Android: Dispositivos con versión de sistema operativo 5.0 (Lollipop) o versiones posteriores.

Dispositivos con versión de sistema operativo 5.0 (Lollipop) o versiones posteriores. iOS (Apple): Dispositivos iPhone con sistema operativo iOS 12.0 o versiones posteriores.

Dispositivos iPhone con sistema operativo iOS 12.0 o versiones posteriores. KaiOS: Teléfonos inteligentes con la versión KaiOS 2.5.0 o posterior (incluidos JioPhone y JioPhone 2).

Conforme a la documentación oficial de Google respecto al ciclo de vida del software Android, las versiones anteriores a la 5.0 ya no reciben actualizaciones críticas de seguridad, lo que expone a los terminales antiguos a vulnerabilidades en el procesamiento de datos.

Por su parte, la sección de soporte técnico de Apple indica que las versiones previas a iOS 12 carecen de las librerías necesarias para ejecutar los protocolos modernos de encriptación que exige la mensajería instantánea actual.

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Modelos de teléfonos afectados por la actualización

La incompatibilidad afecta principalmente a equipos lanzados al mercado hace más de una década que no tienen la posibilidad de actualizar su software a las versiones requeridas. Según los manuales de especificaciones de los fabricantes, los dispositivos que quedan sin servicio se dividen por marcas:

Apple: Modelos iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5 y iPhone 5c (al no poder actualizar a iOS 12).

Modelos iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5 y iPhone 5c (al no poder actualizar a iOS 12). Samsung: Dispositivos como Galaxy S2, Galaxy S3 mini, Galaxy Trend Lite, Galaxy Core y Galaxy Ace 2.

Dispositivos como Galaxy S2, Galaxy S3 mini, Galaxy Trend Lite, Galaxy Core y Galaxy Ace 2. LG: Equipos de la serie Optimus, tales como Optimus L3 II, Optimus L5 II, Optimus F5 y Optimus L7 II.

Equipos de la serie Optimus, tales como Optimus L3 II, Optimus L5 II, Optimus F5 y Optimus L7 II. Huawei: Modelos Ascend Mate, Ascend G740 y Ascend D2.

Modelos Ascend Mate, Ascend G740 y Ascend D2. Otras marcas: Dispositivos de fabricantes como ZTE (Grand S Flex) y Sony (Xperia M) que conserven versiones de Android previas a la 5.0.

Según el portal de ayuda al usuario de la aplicación, las personas afectadas reciben una notificación previa dentro del chat donde se les informa sobre la fecha límite para cambiar de equipo o actualizar el sistema operativo antes de que el servicio quede suspendido de forma definitiva.

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