Este 8 de septiembre se llevó a cabo la conferencia especial de Nintendo por el 40° aniversario de la saga de juegos de Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka The Legend of Zelda, lanzado por primera vez el 21 de febrero de 1986 en Japón.

La conferencia comenzó con una presentación sifónica de algunas de las melodías más reconocidas de la saga, acompañada de una recopilación de escenas clave de los videojuegos y sus personajes más importantes.

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La empresa japonesa alista dos conferencias sobre novedades de juegos para este mes. Foto: Nintendo

¿Cuáles fueron los anuncios del evento?

Uno de los anuncios más esperados por la comunidad de jugadores fue el lanzamiento del primer avance del remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, el cual verá su estreno para el próximo 5 de noviembre en la Nintendo Switch 2.

Esta remasterización del juego, lanzado originalmente en 1998 para Nintendo 64, fue anunciado en junio de 2025. De acuerdo con el adelanto, el juego contará con un nuevo estilo visual del reino de Hyrule y mecánicas renovadas para explorar el mundo, como un sistema de salto para el héroe, Link.

El juego también contará con cinemáticas de gráficos más realistas que tendrán un doblaje en español. Además, se añadirá un elemento físico inspirado en una ocarina real. Al tocar el instrumento fuera del juego o simplemente tararear, el micrófono detectará la melodía y la replicará en el juego.

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Por su parte, también se dio a conocer el nombre oficial de la película en live-action de la franquicia, la cual se estrenará el 30 de abril de 2027 en México. El título será simplemente The Legend of Zelda, sin ningún subtítulo en particular.

Aunque no se reveló un adelanto en específico, Miyamoto explicó que la película está basada en las historias, ideas y conceptos relativos a la serie que se han ido desarrollando a lo largo de cuatro décadas de aventuras.

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Asimismo, el compositor Koji Kondo dio a conocer la llegada de una serie de conciertos a partir del 3 de abril de 2027, a través de una gira por Europa, Norteamérica y Australia. También se lanzarán dos ediciones de amiibo inspiradas en las versiones infantiles de Link y Zelda, las cuales desbloquearán máscaras especiales en el remake.

Otra de las novedades que emocionó a los jugadores fue la llegada de una nueva consola de edición especial tematizada del juego, con un diseño inspirado en la Trifuerza, para el próximo 29 de octubre. Además de la consola, también se lanzará un mando pro de Switch 2 y una funda protectora.

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