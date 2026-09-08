Locatarios de mercados públicos de la alcaldía Benito Juárez rechazaron que funcionarios de la demarcación realicen cobros indebidos.

En un comunicado, precisaron que las acusaciones de Édgar Mendieta, vocero de algunos locatarios, sobre supuestos cobros para regularizar espacios en los mercados públicos de Benito Juárez, son falsas y no tienen respaldo popular.

Héctor Santos León, representante de secretarios generales y mesas directivas de los 16 mercados de Benito Juárez, notificó al alcalde Luis Mendoza, mediante un oficio, que Mendieta carece de autorización para intervenir en asuntos de los comerciantes.

Lee también Delfina Gómez llega a tres años de gobierno con 60% de aprobación

En el escrito se establece además la revocación de cualquier facultad, poder o mandato que pudiera haber tenido anteriormente, por lo que no puede efectuar trámites, suscribir documentos, asumir compromisos o realizar gestiones ante autoridades en representación de los locatarios.

Asimismo, locatarios del Mercado Público número 30, Portales Zona, firmaron un pronunciamiento para desconocer a Mendieta como su vocero y aclararon que nunca le concedieron autorización para hablar o actuar en nombre de la comunidad.

[Publicidad]

Los locatarios señalaron que cualquier postura, acusación o movilización impulsada por Mendieta corresponde únicamente a él y a quienes decidan seguirlo. Por ello, pidieron que no se atribuyan al mercado señalamientos contra funcionarios, autoridades o integrantes de mesas directivas.

Precisaron que el conflicto que detonó las protestas de hace unos días está relacionado con comerciantes que buscan participar en actividades de romería y cuyos trámites de regularización no han concluido.

Lee también Homicida del tecladista de Camilo Séptimo y su familia cuenta con dos averiguaciones en CDMX

[Publicidad]

Frente a las acusaciones de Mendieta, los comerciantes de Portales Zona sostuvieron que algunas de las personas involucradas no han acreditado debidamente su calidad de locatarios, ni demostrado el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa.

Los firmantes consideraron que esas diferencias deben resolverse por las vías institucionales y administrativas, y no mediante bloqueos, presiones o confrontaciones que afecten a quienes diariamente trabajan en los mercados.

De igual manera, dijeron, el Movimiento Plural de Comerciantes de Mercados Públicos, al que pertenece Mendieta, ha sido señalado públicamente por su presunta vinculación con esquemas de extorsión a comerciantes. Estos señalamientos deberán ser determinados mediante las investigaciones de las autoridades correspondientes.

[Publicidad]

Lee también Este será el horario del tren suburbano el 16 de septiembre

Sostuvieron que, mientras Mendieta sostiene que existen irregularidades y cobros indebidos, los propios comerciantes de Benito Juárez marcan distancia de sus acusaciones y respaldaron el trabajo de la alcaldía para atender las problemáticas de los mercados.

Escrito de locatarios de mercados de Benito Juárez el pasado 31 de agosto del 2026. Foto: especial

mahc/cr