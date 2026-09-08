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Cuautitlán Izcalli, Méx.- El miércoles 16 de septiembre el Tren Suburbano tendrá un horario festivo, debido a la conmemoración del Día de la Independencia de México.
Ferrocarriles Suburbanos precisó que el servicio será de 07:00 a 00:30 horas, con una frecuencia de paso entre trenes de cada 15 minutos.
La empresa privada que aún opera el Sistema 1 del Tren Suburbano Buenavista-Cuautitlán pidió a los usuarios consultar sus redes sociales oficiales, la aplicación “Mi Suburbano” y en la página de internet www.fsuburbanos.com para consultar información.
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La línea Buenavista-Cuautitlán conecta a usuarios de la Zona Metropolitana del Valle de México y cuenta con 7 estaciones que son Buenavista, Fortuna, Tlalnepantla, San Rafael, Lechería, Tultitlán y Cuautitlán.
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mahc/cr
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