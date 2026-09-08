En Bruselas, liderazgos del Partido Acción Nacional (PAN) acudieron al Parlamento Europeo para denunciar frente a todo el mundo “la verdad de lo que está pasando en México con el dizque gobierno de Morena”, donde acusaron que presuntamente el crimen organizado se ha infiltrado en los niveles más altos de la política.

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, informó vía redes sociales que los integrantes de su partido y él se trasladaron a Bruselas para reunirse con distintos liderazgos en Europa y platicar sobre la realidad que vive el país, con alianzas que favorezcan a las familias mexicanas.

Romero Herrera acudió a Bruselas acompañado de personajes como el excandidato a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada, así como Mariana Gómez del Campo, entre otras personalidades blanquiazules.

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Entre sus reuniones, los panistas sostuvieron un diálogo con David McAllister, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo.

“En Acción Nacional fortalecemos alianzas en Europa para enriquecer nuestras propuestas y construir una alternativa de gobierno que responda a lo que México necesita”, expresó Jorge Romero.

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Según el presidente del PAN, en el Parlamento Europeo alzarán la voz sobre una supuesta asociación entre el narcotráfico y los que juraron proteger a la gente, en lo que llamó “el fraude de la 4T”.

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.@AccionNacional está en el Parlamento Europeo. 🇪🇺



Venimos a dialogar con distintos liderazgos sobre lo que ocurre en México y a compartir las propuestas que impulsamos para mejorar la vida de las familias mexicanas.



¡Llevamos nuestra voz y nuestro compromiso con México a cada… pic.twitter.com/meVdYVqHVC — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) September 8, 2026

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