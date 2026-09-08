La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que, a partir del hallazgo de un buque con 10 millones de litros de diésel en Altamira, Tamaulipas, se ha disminuido el contrabando de combustible y se han tomado medidas administrativas, jurídicas y penales para combatirlo.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó que “se va muy avanzado y la verdad es que ha disminuido muchísimo el contrabando de combustible”.

“Que ocurrió de octubre hasta marzo pues es probable, porque en marzo es que encontramos ese buque. Que pudo haber llegado otros barcos previamente a lo mejor sí, pero a partir de marzo que se encuentra ese buque se toman medidas administrativas, jurídicas y penales para evitar que eso siga ocurriendo”, dijo.

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La Mandataria reconoció que “tenemos la deuda con el pueblo de México de presentar todo lo que tiene que ver con huachicol tanto fiscal como de robo de combustible en el país”.

Por ello, aseguró que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Energía y la Agencia Nacional de Aduanas de México realizan un análisis sobre el tema que se presentará en los próximos meses.

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