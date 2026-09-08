Si al comprar carne de res dudas sobre cuál es el corte más barato o cuál elegir para tu platillo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tiene algunas recomendaciones que te ayudarán a tomas la mejor decisión.

Con ello, lograrás acertar en el sabor de tus recetas para las fiestas patrias.

¿Cuál es el tipo de carne de res más barata?

De acuerdo con Profeco, estos son los precios promedio del kilogramo para distintos cortes de carne de res -obtenidos a granel y como parte del programa Quién es Quién en los Precios entre el 3 y 14 de agosto-:

Molida especial 80/20: $139.05

Bistec del 0: $165.34

Bistec del 0 para el asador: $169.05

Molida: $189.52

Milanesa o de corte delgado o de pulpa blanca: $226.50

Falda para cocer o guisar: $226.58

Carne para asar: $226.58

Falda o para deshebrar o deshebrada: $228.90

Milanesa de pulpa blanca para el sartén: $231.68

Molida top sirloin 90/10 o de sirloin 90/10: $240.28

Bistec corte delgado o bistec: $245.19

Bistec ranchero: $245.50

Bistec diezmillo o diezmillo sin hueso: $248.40

Bistec para el asador: $251.00

Milanesa de bola o auténtica de bola o de bola corte delgado o de pulpa bola: $254.35

Milanesa de bola para el sartén: $259.42

Chuleta o chuleta costilla o chuletón: $267.38

Filete limpio: $497.92

Y aunque las siguientes opciones no se consideran cortes de carne, también es importante que conozcas sus precios por si las necesitas para tus preparaciones:

Hígado: $72.54

Panza o menudo crudo: $112.13

Panza o menudo cocido: $133.03

Retazo con hueso para cocer o guisar: $142.87

Retazo con hueso o cocido comercial: $146.85

Elegir el corte adecuado hace la diferencia en el resultado de cada platillo. Foto: Unsplash

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¿De qué parte de la res provienen estos cortes de carne de res?

Cada corte de carne tiene características diferentes, tanto en grasa, sabor y textura, que dependen de la zona de la res. Aquí te ofrecemos una guía sencilla de origen:

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Paleta (cuarto delantero sin costilla)

Espaldilla

Diezmillo

Rollo de diezmillo

Planchuela

Pescuezo

Lomo y costillar

Filete (solomillo)

New York (lomo corto)

Rib eye

Chuletón

Costilla

Costilla de lomo

Pierna (cuarto trasero)

Pulpa negra, blanca y bola

Cuete

Copete

Aguayón

Tapa de aguayón (picaña)

Empuje

Pecho y falda

Suadero

Arrachera

Arrachera de lomo

Entraña

Chamberete (pierna y brazo con hueso)

Chambarete delantero, trasero, sin hueso y joroba

Menudencias

Lengua

Cachete

Panza

Hígado

Sesos

Tuétano

La apariencia, textura y olor de la carne son elementos que conviene analizar antes de cocinarla. Foto: Freepik

¿Qué recomendaciones seguir al comprar carne de res, según Profeco?

Ya que conoces su precio promedio, los diferentes tipos de carne y la zona del animal de la que proceden, Profeco sugiere tener en cuenta los siguientes elementos para comprar la de mayor calidad:

Color

La carne de res fresca suele tener un tono rojo brillante; si su coloración es distinta, es señal de que el producto ya no está en óptimas condiciones.

Fecha de caducidad

Si eliges un corte empaquetado, revisa su fecha de caducidad o de consumo preferente. La información debe estar legible, completa, sin tachaduras, sin correcciones ni sobreetiquetado.

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Empaque

Antes de comprarla, verifica que el envase esté intacto y no se encuentre perforado, roto o que presente algún otro daño.

Olor

Si la carne de res huele rara, agria o podrida, lo mejor es no consumirla.

Frescura

Trata de no comprar piezas que hayan permanecido durante más de una semana en los refrigeradores del supermercado o de la carnicería.

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Frío

Cuando vayas a hacer la despensa, deja la carne para el final, así permanecerá menos tiempo fuera de refrigeración y conservará mejor su calidad.

Textura

Al tocarla, debe sentirse firme, pero no excesivamente dura; si se siente chiclosa, lo mejor es no comprarla.

Congelación

Si no la comerás pronto, lo mejor es congelarla. La manera correcta de hacerlo para que conserve sus características y no adquiera olores, es colocarla en un recipiente limpio, seco y con tapa hermética.

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Es sencillo: identificar la procedencia del corte, comparar precios y revisar su estado al momento de comprar, garantiza una carne de res deliciosa.

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