Si eres de los que disfrutan descubrir los antojitos escondidos en la República Mexicana, hay una torta que merece un lugar en tu lista para probar: la guacamaya.

Originaria de León, Guanajuato, esta torta se distingue por una mezcla de ingredientes como el chicharrón y los cueritos. Aquí te compartimos la receta para que la prepares en casa.

¿Cuál es el origen de la torta guacamaya?

Podría pensarse que, por su nombre, esta torta lleva carne de guacamaya, pero no es así. De acuerdo con un artículo del Gobierno de Guanajuato, el origen de este alimento data de 1950.

La historia cuenta que cuando un grupo de obreros salió a desayunar, compraron un bolillo que fue bañado en salsa. Un día, uno de ellos le pidió al vendedor que también le pusiera un trozo de chicharrón.

Al probarlo, la salsa le resultó tan picante que el trabajador estalló en gritos y el vendedor le habría dicho que parecía guacamaya, dando origen al popular nombre del antojito.

Con el tiempo, esta torta comenzó a acompañarse con cueritos en escabeche y pico de gallo. Y de hecho, algunas versiones incorporan verduras como el aguacate.

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Otra curiosidad es que para conservar la textura crujiente del pan y evitar que se remoje con la salsa, el bolillo debe estar caliente. Y por lo mismo, se recomienda consumirla de inmediato.

No necesitas ir hasta Guanajuato para probarla, puedes hacer esta torta de guacamaya en casa. Foto: imagen generada con IA

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¿Cómo hacer una torta guacamaya?

Si quieres preparar una torta guacamaya, toma nota porque aquí te dejamos la receta tradicional:

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Ingredientes

100 g de chicharrón de cerdo

75 g de cueritos en escabeche

2 bolillos

3 chiles de árbol

2 jitomates

2 limones

1 cucharada de vinagre blanco

1/2 cucharadita de comino

1/4 de cebolla

Sal

Procedimientos

Retira las venas y semillas de los chiles de árbol.

Después, colócalos en una olla junto con la cebolla, cubre con agua y cocina durante 5 minutos.

Una vez que finalice la cocción, escúrrelos y licúalos con un poco del agua restante de la olla, el vinagre y el comino. Reserva esta salsa.

Posteriormente, pica los jitomates y mézclalos con la salsa, añade el jugo de los limones y sazona con sal.

Aparte, corta los bolillos por un extremo y retira el migajón.

Rellena cada pieza de pan con chicharrón de cerdo y cueritos en escabeche.

Por último, añade la cantidad de salsa que quieras y disfruta.

Si lo prefieres, prepara un poco de pico de gallo (jitomate, cebolla y cilantro cortados en cubos pequeños) para servir tu torta guacamaya.

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