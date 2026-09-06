Según el Work Relationship Index de HP, solo 27% de los trabajadores del conocimiento en México reporta tener una relación saludable con su empleo, aunque 79% confía en que la tecnología mejorará su entorno laboral.

En este contexto, la compañía presentó sus nuevas ofertas tecnológicas en su “Customer Welcome Center”, el único de su tipo en América Latina, donde mostró su visión sobre cómo deberían funcionar actualmente las herramientas empresariales.

Consolidación del "edge computing"

La ejecución de aplicaciones de inteligencia artificial (IA) en entornos corporativos requiere cambios en la infraestructura, lo que impulsa la transición de algunos servicios en la nube hacia el procesamiento local, en el llamado borde o edge.

Con ayuda de GPUs integradas, el hardware local puede asumir el procesamiento de datos en tiempo real. Este enfoque reduce la latencia y puede disminuir los costos asociados al consumo de tokens en servicios externos.

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Medición de la experiencia digital del empleado

Según la visión de HP, los equipos de soporte de TI deben dejar atrás un enfoque centrado únicamente en la máquina para priorizar la interacción con el usuario. A través de plataformas de monitoreo agnósticas, TI puede combinar la percepción de los trabajadores sobre sus equipos con datos de rendimiento de las redes y consumo de memoria.

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Este monitoreo unificado de dispositivos de distintas marcas permite obtener información para respaldar las decisiones financieras relacionadas con la renovación de hardware.

La empresa ha reconfigurado la función de sus equipos corporativos a partir de la evolución del papel de la IA. Foto: Especial

Democratización del cómputo de alto rendimiento

Durante la presentación, ejecutivos de HP mostraron cómo el uso cotidiano de la IA ha ampliado la necesidad de mayor capacidad de procesamiento hacia roles administrativos tradicionales.

Las estaciones de trabajo de alto desempeño se utilizan ahora para automatizar análisis logísticos complejos o realizar simulaciones físicas de procesos de manufactura en menos tiempo. Este procesamiento local puede traducirse en un ahorro de horas de desarrollo y una reducción de costos operativos.

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Micromovilidad en el trabajo híbrido

Para responder a los esquemas de oficinas flexibles, HP incorpora el minimalismo técnico en el diseño de sus dispositivos corporativos. Un ejemplo es su AIO en forma de teclado, con capacidad para procesar IA de manera nativa gracias a su NPU, y con un peso de apenas 700 gramos, lo que facilita la movilidad del personal sin sacrificar el rendimiento.

Asimismo, sus sistemas de colaboración híbrida a distancia integran algoritmos para cancelar el ruido externo y ajustar dinámicamente los encuadres de video. Con ello, buscan reducir las interrupciones durante las actividades laborales y mejorar la experiencia de los colaboradores que trabajan a distancia.

El mensaje de esta presentación es que la infraestructura de hardware empresarial ha dejado atrás una evaluación basada únicamente en especificaciones técnicas.

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Ahora, las decisiones tecnológicas corporativas también consideran el procesamiento local de IA y la telemetría unificada, bajo un modelo en el que la optimización de la experiencia digital del empleado adquiere mayor relevancia para impulsar la productividad, la rentabilidad y el bienestar organizacional.

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