Diputados del PRI y del PAN recriminaron al régimen los resultados negativos de la Prueba Pisa 2025, que pone a México en penúltimo lugar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en ciencias y comprensión lectora.

El coordinador priista, Rubén Moreira, afirmó que dichos resultados confirman un retroceso educativo de México.

"México necesita menos propaganda y más resultados. La política educativa de #Morena es criminal", expresó en sus redes sociales.

Lee también México, penúltimo de la OCDE en lectura y ciencias: IMCO; acumula 5 descensos consecutivos en comprensión lectora

Señaló que mientras países como Singapur, Japón, Corea del Sur y Estonia encabezan la educación mundial, México se rezaga y queda por debajo de naciones que han decidido apostar por el conocimiento, la ciencia y la formación de sus jóvenes.

"En una evaluación realizada en 91 países y economías, #México quedó rezagado: se ubicó en el lugar 63 en matemáticas, 53 en lectura y 64 en ciencias. En matemáticas y lectura, nuestro país obtuvo peores resultados que en la edición anterior. En especial, el resultado en matemáticas es alarmante: 388 puntos, siete menos que en 2022", detalló.

[Publicidad]

Por su parte, Noemí Luna, vicecoordinadora del PAN, lamentó los recortes al presupuesto de educación y dijo que derivaron en los malos resultados.

"Recortaron el presupuesto educativo, eliminaron las Escuelas de Tiempo Completo, acabaron con la evaluación y politizaron los libros de texto. Estas son las consecuencias: El fracaso de la educación pública que le roba oportunidades a nuestra niñez y los condena a la pobreza", dijo.

PAN propone un programa nacional de regularización de matemáticas

Diputados federales del PAN impulsan la creación de un programa nacional de regularización en matemáticas, así como la realización de pruebas periódicas que evalúen si realmente los estudiantes están aprendiendo.

[Publicidad]

Los congresistas panistas sostuvieron que “no podemos seguir mirando hacia otro lado mientras se compromete el futuro de nuestros jóvenes”.

El diputado Daniel Chimal García aseguró que los datos de la prueba dejaron de manifiesto que siete de cada diez estudiantes de 15 años en México carecen de las competencias matemáticas fundamentales y la mitad ni siquiera logra comprender o procesar textos de dificultad moderada.

Lee también Oficializan salida de Enrique Inzunza en bancada de Morena; será senador sin partido

[Publicidad]

“No es un simple indicador o un número aislado en un reporte; es el reflejo directo de la irresponsabilidad y la improvisación con la que el gobierno de la narcopolítica de Morena ha manejado el modelo educativo nacional”, indicó.

Agregó que un país que no enseña a sus jóvenes a pensar críticamente, a resolver problemas y a comprender lo que leen, “los condena a la desigualdad y a la dependencia”.

La diputada Genoveva Huerta apuntó que la educación debió ser la prioridad más sagrada de la 4T, pero en su lugar, fue tratada con negligencia ideológica desde la SEP.

[Publicidad]

Lee también Inicia Mexico Investment Week en NY; México tiene capacidades para contribuir al crecimiento de Norteamérica, embajador Lazzeri

“Exigir cuentas en materia educativa no es un tema de partidos políticos, es un deber con nuestros hijos. México no necesita discursos ni excusas; necesita urgentemente recuperar la excelencia escolar”.

Además, dijo, es necesario garantizar aulas equipadas y devolverle a la juventud la oportunidad de competir y salir adelante en el mundo de hoy.

[Publicidad]

nro/apr