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Un juez de la Corte Suprema de Brasil ordenó reintegrar al director de la Policía Federal suspendido un día antes por un colega, en medio de una crisis inédita en el máximo tribunal a menos de un mes de las elecciones presidenciales.
Desatado por una investigación sobre un enorme esquema de fraude, el pulso interno en la corte alcanza de lleno la campaña para octubre, cuando el presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva buscará la reelección ante el derechista Flávio Bolsonaro.
El magistrado Flávio Dino ordenó que el jefe policial Andrei Rodrigues vuelva a sus funciones contra una decisión tomada por su colega André Mendonça, quien lo suspendió tras acusar a la Policía Federal de haberlo espiado ilegalmente.
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mcc
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