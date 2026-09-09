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Los habitantes del occidente de México ya no tendrán que viajar a Monterrey, CDMX o Cancún para volar a París, pues recientemente se anunció un nuevo vuelo directo desde Guadalajara.
Todavía no entra en operación, pero aquí te contamos algunos detalles
Los detalles del vuelo directo Guadalajara-París
De acuerdo con un reel publicado en la cuenta oficial de Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, el vuelo directo de Guadalajara a París será operado por Aeroméxico.
Lo hará en aviones Boeing 787 Dreamliner, diseñados para rutas de largo alcance y equipados con 274 asientos, 36 de los cuales son de Clase Premier (totalmente reclinables).
Lemus indicó que de Guadalajara a París tendrá 3 frecuencias semanales: martes, viernes y domingo.
Los vuelos saldrán a las 1:55 p.m. (hora del centro de México) y aterrizarán a las 9:25 a.m. (hora de París del día siguiente).
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El vuelo de París a Guadalajara será los lunes, miércoles y sábado, saliendo a las 11:40 a.m. (hora de París) y llegando a las 4:10 p.m. (hora del centro de México).
El tiempo estimado de vuelo será de 11 horas y media a 12 horas y media.
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Al igual que las rutas desde Monterrey y CDMX, aterrizará en el Aeropuerto Internacional de París-Charles de Gaulle (Terminal T2C), el más importante de la capital francesa.
Con este nuevo vuelo directo, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara tendrá 2 rutas hacia Europa: Aeroméxico también vuela diariamente al Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.
¿Cuánto costará el vuelo directo de Guadalajara a París?
Por el momento, el sitio web de Aeroméxico lanza tarifas en la ruta Guadalajara-París desde los $14,652 pesos por persona en la tarifa básica; y alcanza los $73,945 por persona con la tarifa flex en Clase Premier.
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El precio es por boleto redondo y ya incluye impuestos.
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¿Cuándo iniciará el vuelo directo de Guadalajara a París?
El vuelo directo de Guadalajara a París iniciará operaciones el martes 13 de abril de 2027.
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