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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé una mañana fresca y ambiente cálido después del mediodía para este miércoles 9 de septiembre en la Ciudad de México.
Se contempla cielo medio nublado a nublado con lluvias fuertes a muy fuertes, chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo. La dependencia emitió un pronóstico de tiempo severo por lluvias fuertes y granizo en la mayor parte de la capital, entre las 13:00 y las 22:00 horas.
Durante el día, los vientos serán de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora.
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En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 24° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 14° Celsius.
mahc/LL
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