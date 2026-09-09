El secretario de Defensa de Filipinas, Gilberto Teodoro Jr., tachó a China de "matón" por una supuesta presión de Beijing relativa a la disputa con esa potencia asiática por el mar de China Meridional, informó la agencia estatal filipina PNA.

En medio de su discurso en el Diálogo de Defensa de Seúl el martes, Teodoro recibió una nota con un mensaje reivindicativo que, según Manila, fue enviado por la Embajada de China en Corea del Sur, en el que Beijing reiteraba su rechazo al fallo arbitral internacional de 2016 sobre esta disputa y que fue favorable para Filipinas.

Teodoro recibió ese mensaje justo cuando estaba hablando sobre la disputa con la potencia asiática por el mar de China Meridional, indica la agencia.

Lee también Pentágono desmiente ataques iraníes a buques en Medio Oriente; Irán dice que atacó bases militares de EU en Jordania y destructores

"Esto ya no es una zona gris, esto es coerción, matonismo y agresión (...). Decencia básica y buen comportamiento es lo que China necesita", sostuvo.

Gilberto Teodoro, secretario de Defensa filipino. Foto: AFP / Korean Defence Ministry

La Secretaría de Defensa de Filipinas publicó una fotografía del papel con el mensaje en cuestión, que muestra, según consideró Teodoro, "cuán desesperada está China".

[Publicidad]

Políticos filipinos respaldaron este miércoles las palabras del secretario de Defensa, entre ellos el senador Erwin Tulfo, quien dijo que Teodoro hizo "lo que se debía hacer".

Lee también Nace bebé de un embrión congelado hace 22 años en Grecia; familia pide eliminar límite de edad para fecundación in vitro

El incidente ocurre después de que la Guardia Costera de Filipinas denunciara el viernes la navegación "ilegal" de un barco chino en sus aguas territoriales, después de que Beijing dijera dos días antes que llevó a cabo "patrullas de alerta de combate" en aguas en torno al atolón Scarborough, reclamado por ambos países.

[Publicidad]

La disputa sobre varias islas del mar de China Meridional se intensificó desde la llegada al poder en Filipinas de Ferdinand Marcos Jr. en 2022, quien ha estrechado su alianza militar con EU. y ha adoptado una postura más firme en la defensa territorial.

Ambos países mantienen reclamaciones territoriales en estas aguas estratégicas, que albergan el 12 % de los caladeros mundiales y posibles yacimientos de hidrocarburos, además de ser una ruta clave para alrededor del 30 % del comercio mundial.

Agrega a EL UNIVERSAL como fuente preferida en Google

am/mcc