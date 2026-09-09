El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) desmintió los ataques de Irán a dos de sus buques de guerra y a su vez presumió de haber "destruido con éxito" a 10 petroleros iraníes esta semana, como parte de una rápida escalada de la guerra en Medio Oriente.

El mando militar tachó de "totalmente falsa" la afirmación de que Teherán disparó contra dos destructores estadounidenses en un mensaje en X que llega en medio de un aumento en los ataques cruzados entre ambos países.

"Ningún buque de guerra de la Marina de EU ha sido alcanzado; todos los intentos de ataque de la Guardia Revolucionaria iraní fracasaron", insistió el Centcom.

🚫 CLAIM: Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) forces have claimed they struck two U.S. Navy destroyers operating in the Middle East. This is completely FALSE.



✅ FACT: No U.S. Navy warship has been struck; all IRGC attempted attacks failed. Meanwhile, U.S. forces… pic.twitter.com/yfC4OcwZ1f — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 9, 2026

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También advirtió que "las fuerzas estadounidenses han destruido con éxito 10 buques cisterna iraníes tan solo en la última semana", unas embarcaciones que, según Washington, "formaban parte de una red clandestina multimillonaria" para financiar al gobierno de los ayatolás.

"Irán no puede protegerlas", aseguró el Comando Central de Estados Unidos, que actualmente mantiene un bloqueo a las costas y puertos iraníes con el objetivo de ahogar la maltrecha economía del país persa.

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Irán dice que atacó bases militares de EU en Jordania, destructores y barcos

Irán aseguró haber atacado esta madrugada una base militar con tropas de EU en Jordania, dos destructores estadounidenses que transportaban misiles de crucero y una decena de embarcaciones en el estrecho de Ormuz, en represalia por bombardeos de Washington contra cinco petroleros iraníes en el golfo Pérsico y el mar de Omán.

Irán aseguró haber atacado esta madrugada una base militar con tropas de EU en Jordania, dos destructores estadounidenses que transportaban misiles de crucero y una decena de embarcaciones en el estrecho de Ormuz. Foto: AFP

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La tensión entre los países ha escalado recientemente en torno a Ormuz, la estratégica vía de crudo y mercancías interrumpida por Teherán desde el inicio de la guerra y convertida en el foco principal del conflicto, que transita por su séptimo mes con un proceso de paz estancado, sin visos de un acuerdo.

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am/mcc