La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que el Paquete Económico 2027 no contempla nuevos impuestos ni gasolinazos y afirmó que garantiza el presupuesto para la gente y considera medidas para evitar la evasión fiscal.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que “no hay nuevos impuestos para la gente, eso es lo primero, tampoco va a haber gasolinazos, lo que hay son medidas para evitar, porque todavía hay evasión fiscal”.

“Es un Paquete Económico responsable, no se está endeudando al país como luego quieren decir, no hay nuevos impuestos como luego también estuvieron informando hace unos días, eso es falso. Sencillamente evitar la evasión fiscal y seguir garantizando el presupuesto para la gente”, dijo.

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En ese sentido, destacó el aumento del 10.7% en educación; 13% en ciencia; 11.3% en salud; 11.5% en seguridad; 20.6% en campo, así como también garantizó el aumento al salario por encima de la inflación de los trabajadores del Estado y el presupuesto a órganos autónomos.

Adicionalmente, enfatizó que se mantienen los incentivos para la inversión considerados en el Plan México, así como para las nuevas inversiones, “porque suponemos que van a pagar los impuestos que deben de pagar entonces no están incluidos en ninguno de los mecanismos contra la evasión fiscal”.

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Explicó que también se mantienen los incentivos a los combustibles para que no aumente el precio de la gasolina y el diésel “por si siguen creciendo o siguen altos los precios del petróleo”.

La presidenta Claudia Sheinbaum en la “Mañanera del Pueblo” del 9 de septiembre de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

México cuenta con finanzas públicas sanas: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el país cuenta con finanzas públicas sanas y estabilidad económica, al tiempo que rechazó las posturas de la oposición y análisis internacionales que cuestionan la confianza de los mercados.

La mandataria sostuvo que, pese a las tensiones comerciales globales y al impacto de las políticas arancelarias impuestas por Estados Unidos —como el gravamen del 25% a la industria automotriz—, la economía mexicana mantiene una sólida posición estructural respaldada por una gestión responsable de la deuda en relación con el Producto Interno Bruto (PIB).

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"Hay finanzas públicas sanas, no hay ningún problema con las finanzas y hay una relación muy responsable entre la deuda y el PIB. Somos de los países de la OCDE que menos endeudado está", dijo Sheinbaum Pardo.

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Ante las dudas sobre el crecimiento económico y la consolidación fiscal, Sheinbaum Pardo explicó que el Gobierno de México impulsa el Plan México para fortalecer la producción nacional e incentivar el mercado interno.

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Asimismo, destacó un ambicioso plan de infraestructura por 5.7 billones de pesos apoyado en esquemas de inversión mixta.

Esta modalidad, aclaró la Jefa del Ejecutivo, recurre al financiamiento privado para adelantar la conclusión de proyectos estratégicos sin comprometer las finanzas públicas, otorgar concesiones onerosas ni replicar los viejos esquemas de Asociaciones Público-Privadas (APP).

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Cuestionada sobre la necesidad de una reforma tributaria, la Presidenta descartó incrementos en impuestos como el IVA, el ISR o los combustibles.

Señaló que el IVA representa un cobro regresivo que impacta desproporcionadamente a las familias de menores ingresos.

En su lugar, enfatizó que la estrategia continuará centrada en combatir la evasión y la elusión fiscal, mejorar la administración aduanera y simplificar los trámites para la incorporación formal.

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Como ejemplo del incremento recaudatorio sin aumento de tasas, resaltó que de 2019 a la fecha los ingresos tributarios aumentaron en 2.7 billones de pesos, alcanzando un histórico 15.4% del PIB.

Sheinbaum se dice optimista por crecimiento económico de México en 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se dijo optimista de que México registre un mayor crecimiento económico durante 2027 y aseguró que ello es posible debido a las inversiones que se licitarán este año.

“Vamos a esperar cómo se comporta el 2027 y ahí evaluamos para el 2028, pero estamos optimistas de lo que va a pasar en el 27”, expresó la Mandataria federal.

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“Hacienda, que no le gusta arriesgarse y está muy bien, ese es el papel de Hacienda, dice que vamos a crecer entre el 1.5% y el 2%, vamos a ver si crecemos más”, dijo.

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En ese sentido, afirmó que es posible registrar un mayor crecimiento económico, “porque mucha de la inversión que planeamos este año se va a licitar este año y se va a notar el próximo año de la inversión pública y mixta. Entonces nuestra idea es que pueda crecer más”.

Adicionalmente, destacó que se espera mayor estabilidad y certidumbre con respecto a las negociaciones del T-MEC, así como también que se registre inversión privada en el país.

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