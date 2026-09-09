Tlalnepantla, Méx.- Esta mañana continuará la audiencia inicial contra Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, señalados por su presunta participación en el multihomicidio ocurrido en el fraccionamiento Grand Viure, en Atizapán de Zaragoza, donde fueron asesinados Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo; su esposa Ana Paula; su hija Sofía, de tres años; y Aleyda, una joven que trabajaba con la familia, además de la mascota del domicilio.

La audiencia está programada para las 9:30 horas en los Juzgados de Tlalnepantla, donde el juez deberá determinar si existen elementos suficientes para vincular a proceso a ambos imputados, luego de que su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para presentar datos de prueba a su favor.

Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” permanecen en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Juan Fernández Albarrán, conocido como Penal de Barrientos, bajo la medida cautelar de prisión preventiva impuesta durante la audiencia inicial.

Lee también Fiscalía investiga oferta de 2 mdp detrás del multihomicidio de Jonathan Meléndez y su familia

A ambos les fueron imputados los delitos de homicidio calificado en agravio de dos o más personas, interrupción del embarazo de una mujer con cuatro meses de gestación y crueldad contra los seres sintientes, por la muerte del perro de la familia.

De acuerdo con los actos de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el crimen estaría relacionado con la búsqueda de una caja fría (cold wallet) que presuntamente contenía cantidades millonarias en criptomonedas.

[Publicidad]

Según la investigación, el 31 de agosto Diego Sebastián “N” habría iniciado los preparativos para cometer el crimen y pidió a su chofer, Gerardo “N”, conseguir diversos objetos, entre ellos desarmadores, dispositivos electrónicos, cinchos, guantes negros y cubrebocas. A cambio de su participación, presuntamente le ofreció 2 millones de pesos.

Lee también Asesinan a hombre a balazos frente a panadería en Miguel Hidalgo

La Fiscalía estableció que el intervalo de muerte de las víctimas oscila entre las 17:30 y las 20:00 horas, periodo en el que Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” habrían permanecido al interior del fraccionamiento Residencial Grand Viure, de acuerdo con los registros.

[Publicidad]

Con la audiencia de este miércoles se definirá la situación jurídica de ambos imputados y si enfrentarán un proceso penal por estos hechos.

mahc/LL