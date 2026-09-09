Metrópoli | 09-09-26 | 09:49 |

Tlalnepantla, Méx.- Esta mañana continuará la audiencia inicial contra Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, señalados por su presunta participación en el ocurrido en el fraccionamiento Grand Viure, en Atizapán de Zaragoza, donde fueron asesinados , tecladista de ; su esposa Ana Paula; su hija Sofía, de tres años; y Aleyda, una joven que trabajaba con la familia, además de la mascota del domicilio.

La audiencia está programada para las 9:30 horas en los Juzgados de Tlalnepantla, donde el juez deberá determinar si existen elementos suficientes para vincular a proceso a ambos imputados, luego de que su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para presentar datos de prueba a su favor.

Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” permanecen en el , conocido como Penal de Barrientos, bajo la medida cautelar de prisión preventiva impuesta durante la audiencia inicial.

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A ambos les fueron imputados los delitos de homicidio calificado en agravio de dos o más personas, interrupción del embarazo de una mujer con cuatro meses de gestación y crueldad contra los seres sintientes, por la .

De acuerdo con los actos de investigación de la , el crimen estaría relacionado con la búsqueda de una caja fría (cold wallet) que presuntamente contenía cantidades millonarias en criptomonedas.

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Según la investigación, el 31 de agosto Diego Sebastián “N” habría iniciado los preparativos para cometer el crimen y pidió a su chofer, Gerardo “N”, conseguir diversos objetos, entre ellos desarmadores, dispositivos electrónicos, cinchos, guantes negros y cubrebocas. A cambio de su participación, presuntamente le ofreció 2 millones de pesos.

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La Fiscalía estableció que el intervalo de muerte de las víctimas oscila entre las 17:30 y las 20:00 horas, periodo en el que Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” habrían permanecido al interior del , de acuerdo con los registros.

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Con la audiencia de este miércoles se definirá la situación jurídica de ambos imputados y si enfrentarán un proceso penal por estos hechos.

mahc/LL

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